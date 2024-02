Formazioni ufficiali Roma-Torino: De Rossi cambia modulo e toglie Lukaku

Formazioni ufficiali Roma-Torino, ecco le scelte di De Rossi e di Juric in vista del match che si giocherà tra poco all’Olimpico

Torna in campo la Roma, e lo fa dopo la vittoria in Europa League contro il Feyenoord preceduta dall’affermazione in campionato a Frosinone. All’Olimpico arriva il Torino di Juric, in lotta anch’esso per un posto in Europa il prossimo anno, e che cercherà di rifarsi dopo la cocente sconfitta contro la Lazio giovedì scorso nel recupero della Serie A.

Si prospetta una sfida scorbutica per i giallorossi di Daniele De Rossi contro i granata. All’andata, ricordiamo, è finita 1-1: al vantaggio di Lukaku ha risposto nei minuti finali Zapata. Si spera che oggi i giallorossi possano riuscire a centrare un risultato diverso, anche perché il pareggio di ieri dell’Atalanta contro il Milan permetterebbe un avvicinamento sensibile in classifica.

Formazioni ufficiali Roma-Torino, le scelte di De Rossi

E andiamo quindi a vedere quali sono state le scelte ufficiali del tecnico della Roma in vista del match che tra meno di un’ora inizierà all’Olimpico. Erano tanti i dubbi che DDR si portava dietro, soprattutto dopo la gara contro il Feyenoord che ha portato via diverse energie fisiche e mentali. Un match durato 120 minuti con annessi rigori. E il dubbio più importante era quello relativo a Dybala.

E gioca Dybala, è ufficiale. Mentre per Lukaku è panchina. De Rossi ha deciso di rivoluzionare la squadra tornando alla difesa a 3, con Svilar in porta, dietro Mancini, Ndicka e Smalling. Esterni Kristensen e Angelino, mentre in mezzo al campo Cristante e Paredes. Pellegrini e Dybala alle spalle di Azmoun. Lukaku in panchina.