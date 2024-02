Immobile choc contro i tifosi: ha tentato di arrampicarsi sulla balaustra

Il gesto di Immobile all’uscita dal campo non è affatto passato inosservato. In quattro giocatori hanno faticato a trattenerlo.

Passata in vantaggio grazie al sigillo di Luis Alberto, la Lazio sta chiudendo gli ultimi minuti della gara del Franchi contro la Fiorentina in svantaggio per 2-1. I Viola, infatti, sono riusciti prima a pareggiare i conti con Kayode e poi a timbrare la rete del sorpasso grazie a Jack Bonaventura.

Nonostante un predominio del gioco a tratti evidentissimo, la compagine di Italiano aveva chiuso la prima frazione di gioco in svantaggio, castigata alla prima disattenzione difensiva. Dal canto suo la Lazio ha trovato moltissime difficoltà nel far fronte al pressing di una Fiorentina che ai punti avrebbe meritato molto di più. La prova incolore del reparto offensivo biancoceleste è stata testimoniata dalla scelta di Sarri di rivoluzionare completamente l’attacco a cavallo del minuto 78 di gioco. Il tecnico della Lazio, tra gli altri, ha richiamato in panchina anche Ciro Immobile.

Beccato dai tifosi della Fiorentina, il capitano della Lazio si è rivolto con un fare minaccioso all’indirizzo di alcuni tifosi. Secondo quanto evidenziato da DAZN, infatti, imbufalito per alcune provocazioni subite, Immobile avrebbe anche cercato di arrampicarsi sulla balaustra per raggiungere il gruppetto di tifosi che lo aveva bersagliato di cori. Quattro calciatori della Lazio hanno faticato a trattenere Immobile, che poi si è accomodato regolarmente in panchina per guardare gli ultimi minuti di gioco del match.