Probabili formazioni Roma-Torino: De Rossi senza Lukaku

Probabili formazioni Roma-Torino: ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista del posticipo del lunedì dell’Olimpico

La partita di oggi in programma allo Stadio Olimpico tra Roma e Torino può essere importantissima per il cammino in campionato dei giallorossi. Finora il rullino di marcia di mister De Rossi è stato quasi perfetto, con uno score rovinato purtroppo dalla seconda parte di gara contro l’Inter.

Quella con i nerazzurri risulta ad oggi come l’unica sconfitta della gestione De Rossi, abilissimo nel ridare nuove motivazioni agli uomini a sua disposizione. Decisamente rinato grazie anche ai suoi consigli è il capitano Lorenzo Pellegrini, tornato a brillare come nel primo anno sotto la guida di Mourinho.

I tre punti sono l’obbiettivo principale della formazione capitolina, che dovrà però fare anche i conti con le fatiche del doppio impegno europeo, ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista di questa sfida.

Probabili formazioni Roma-Torino: De Rossi alle prese con le fatiche di coppa

Una settimana molto intensa per i giallorossi, che in poco più di sette giorni hanno dovuto affrontare due volte il Feyenoord, preceduto dalla partita interna contro l’Inter. De Rossi è stato bravo a mantenere il livello di concentrazione, riuscendo con una gestione più accurata dei calciatori ad evitare anche il calo fisico che ha caratterizzato le seconde metà delle gare giocate in campionato.

La qualificazione agli ottavi è ormai in tasca, e bisogna dunque concentrare le energie fisiche e mentali per la risalita in campionato, dove attualmente i giallorossi occupano la sesta posizione, con sette punti di ritardo sul Bologna momentaneamente quarto.

Il Torino è un avversario ostico e non da sottovalutare, come dimostra la decima posizione in campionato con soli cinque punti in meno rispetto proprio alla squadra allenata da De Rossi, che dovrà anche fare i conti con le fatiche accumulate dalle notti europee.

In porta si va verso la conferma di Svilar, sempre più titolare nelle gerarchie dell’allenatore, mentre si dovrebbe vedere per la prima volta dal rientro dalla Coppa D’Africa Ndicka, alla prima da titolare con il nuovo tecnico. Davanti invece ancora spazio ad Azmoun, affiancato da uno straripante El Shaarawy, finora uno di più in forma, ecco le possibili scelte dei due allenatori:

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All. De Rossi

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Gineitis, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric