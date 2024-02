Roma-Torino, tripla assenza ufficiale

Roma-Torino, la tripla assenza ufficiale dopo che il tecnico ha diramato la lista dei convocati. Ecco di chi parliamo

Manca poco, pochissimo ormai a Roma-Torino e tra poco i due tecnici renderanno pubbliche ufficialmente le loro scelte sull’undici che decideranno di mandare in campo. Ma Juric poco fa ha deciso di diramare anche la lista dei convocati. E ci sono tre assenze ufficiali per i granata.

Sì, tre uomini non saranno a disposizione dell’allenatore serbo in vista del match dell’Olimpico, mentre è ufficiale, invece, il recupero di Rodriguez che quindi sarà della partita, anche se non sappiamo ancora se dal primo minuto oppure se partirà dalla panchina. Dubbi su questo invece non ce ne stanno per altri tre uomini che non compaiono nella lista diramata dal tecnico dei piemontesi.

Roma-Torino, fuori anche Pellegri

Se per quanto riguarda Tameze e Vojvoda non c’erano propri dubbi di sorta, inaspettata invece all’ultimo momento è l’assenza di Pellegri, uno degli attaccanti in forza al Torino. Non che ci fossero, almeno secondo le probabili della vigilia, di vederlo in campo dal primo minuto, ma nessuno si aspettava che non potesse essere nemmeno in panchina per il match dell’Olimpico. Al Torino mancheranno anche Buongiorno e Schuurs, infortunati di lungo corso.

Insomma, assenza dell’ultim’ora per il tecnico dei granata che si gioca, così come De Rossi, una grossa fetta di Europa per il prossimo anno. Juric infatti in una conferenza stampa di qualche mese fa ha annunciato l’addio in caso di mancato accesso alla zona che porterebbe il Torino a viaggiare fuori dall’Italia il prossimo anno. E sappiamo benissimo che arrivati a questo momento del campionato i punti valgono il doppio se non il triplo. Stessa cosa dicasi per la Roma, ovviamente, con De Rossi che sa bene che la gara che inizierà tra poco ha un valore enorme.