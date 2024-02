Roma “tradita” da Mourinho: firma coi rivali in Serie A

La Roma tradita da Mourinho: a sorpresa potrebbe arrivare la firma da parte dello Special One con gli acerrimi rivali dei giallorossi

Roma, e i tifosi della Roma non hanno ancora dimenticato José Mourinho. La formazione capitolina sotto la guida dello Special One ha dimostrato grandi cose in Europa, ma diverso è il discorso per il campionato.

Nella capitale mancava una coppa da oltre 10 anni, e non è un caso che la prima vittoria di una coppa europea sia arrivata sotto la gestione dell’ex Real Madrid. L’anno successivo poi è stato ancora più incredibile, con i tifosi romanisti che sono tornati a vivere il sogno di giocarsi una finale dopo l’ultima disfatta contro l’Inter nel 91.

Purtroppo però in campionato non sono arrivati gli stessi risultati, con la formazione capitolina che non è mai riuscita ad andare oltre il sesto posto, sprofondando in nona posizione prima del definitivo addio. Secondo le ultime indiscrezioni però il tecnico portoghese sarebbe finalmente pronto al ritorno in panchina, in una diretta rivale dei giallorossi.

Mourinho tradisce la Roma: la firma con i rivali in Serie A

Nonostante tutto José Mourinho ha dimostrato di avere ancora fame di vittorie e voglia di dimostrare di essere ancora tra i migliori allenatori al mondo, come testimonia la scelta di non raggiungere subito l’Arabia che gli aveva sottoposto un’offerta a livello economico decisamente molto importante.

Il suo nome continua ad essere accostato a diversi top club in Europa e nel mondo, come era accaduto con la nazionale brasiliana, che vedeva nel portoghese uno dei possibili commissari tecnici con cui aprire un ciclo vincente.

Il nome dello Special One era finito anche in ottica Bayern Monaco, con insistenti voci che riferivano il fatto che stesse addirittura imparando il tedesco, per poter così subentrare a Tuchel alla guida dei bavaresi.

La società che potrebbe essere più vicina a lui però potrebbe essere il Napoli, in particolare dopo gli esoneri di Garcia prima e Mazzarri poi. Per ora sembrerebbe trattarsi solo di rumors, l’unica certezza però è che De Laurentiis stia già cercando un manager di spessore per provare a tornare a vincere, e chi meglio di Mourinho conosce la ricetta per il successo?