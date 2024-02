Totti non sapeva il risultato della Roma: le reazione diventa virale

Totti, la reazione alla domanda dopo Roma-Torino diventa virale. Ecco il video che spiega tutto.

Simpatica e iconica la reazione del sempre amato Francesco Totti poco dopo la vittoria della Roma contro il Torino. Da anni, come noto, tra le fila dei tifosi giallorossi si registra una più che cospicua fetta di persone anelanti al ritorno dell’iconico numero dieci all’interno della società, dopo un addio ufficiale che segnò, nel 2019, il distacco definitivo di Totti da quella squadra di cui sarà per sempre emblema e immagine.

Ne sa qualcosa lo stesso allenatore della Roma, Daniele De Rossi, che qualche anno dopo lasciava il club al termine del complicato anno della staffetta Di Francesco-Ranieri, prima di chiosare la carriera in Argentina e iniziare un percorso di formazione che, dopo l’esperienza a Euro2020 e alla Spal, gli ha permesso di ereditare la pesantissima panchina di mister Mourinho circa un mese fa.

Totti e la contro-domanda dopo Roma-Torino: il video è già virale

L’impatto e la capacità di risollevare la squadra da un periodo non poco difficile sono risultati evidenti, come confermano anche le vittorie in campionato fin qui ottenute, fruttate ben quindici punti sui diciotto messi a disposizione sin dal suo arrivo. Bisogna, ovviamente, continuare a far bene, come sa lo stesso Francesco Totti, coinvolto, appunto, in un siparietto che è diventato virale sui social.

Consapevole, da tifoso della Roma, della grande importanza sottintesa alla gara odierna contro il Torino, Francesco Totti ha prontamente chiesto ad una giornalista se i giallorossi avessero vinto la gara, a margine di un evento dedicato all’inaugurazione del docufilm su Marcello Lippi, che ha visto vari nobilissimi protagonisti. Di seguito, il video pubblicato da Calciomercato.it, che ritrae la simpatica e genuina reazione del Capitano, amorevolmente curioso del risultato ottenuto dalla squadra adesso allenata dall’amico Daniele.

https://x.com/calciomercatoit/status/1762211810013311133?s=20