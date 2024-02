Voti Roma-Torino, Dybala fa volare DDR: brivido finale Huijsen

Voti Roma-Torino. Dybala fa volare De Rossi: il brivido finale con Huijsen genera solo spavento.

Si è da poco conclusa la sfida tra la Roma di De Rossi e il Torino di Juric, non poco importante ai fini di quella corsa europea che sta fin qui accomunando le due squadre, seppur con aneliti leggermente diversi. I giallorossi, come noto, continuano a lottare per un piazzamento in Champions League, che dal prossimo anno potrebbe essere garantita anche a chi riuscirà a piazzarsi al quinto posto.

Molto, come noto, dipenderà da un ranking Uefa che resta nelle mani della stessa Roma, oltre che delle altre italiane impegnate nelle manifestazioni continentali. Ciò, comunque, non deve distogliere ovviamente l’attenzione da una Serie A che ha ancora tanto da offrire e che sin dal primo minuto è stata affrontata da De Rossi con il fine ultimo di recuperare i diversi punti persi nella prima parte di stagione. Fare la corsa su squadre spedite come Atalanta e Bologna è difficile ma risulta fondamentale una continuità che, eccezion fatta per la sfida contro l’Inter, è stata degnamente ottenuta da Bove e compagni.

Dispendi fisici post Europa League e ostilità di un avversario attrezzato e ben allenato avevano prontamente lasciato intendere come la gara odierna non fosse assolutamente facile, anche alla luce dei risultati o delle belle prestazioni del Torino nelle recenti uscite.

Voti Roma-Torino, Dybala porta il pallone a casa: Huijsen spaventa nel finale

Andando alla gara, quest’ultima è stata inaugurata dalla sorpresa dell’allenatore giallorosso di schierare una difesa a tre, con il ritorno tra i titolari di Ndicka e Smalling, che aveva trovato qualche minuto solamente negli spezzoni finali con il Frosinone. Prevedibile, invece, il ricambio sulle fasce, con Kristensen e Angelino a fluidificare un gioco che ha cercato anche quest’oggi di passare per i piedi di Pellegrini e Dybala.

Qualche affanno in fase di uscita e una buona pressione del Torino sulla trequarti avevano nella prima frazione di gioco impensierito in diverse occasioni la Roma, che ha però vantato la palla gol più nitida, mal sfruttata da Kristensen dopo la bella combinazione con Azmoun. L’ingenuità di Sazonov sul centravanti iraniano, schierato al posto di Lukaku, aveva nei minuti finali di gara portato al vantaggio grazie al bel rigore di Dybala.

Da rimproverare, però, l’incapacità della Roma di chiudere il primo tempo in vantaggio: due minuti dopo la marcatura del 21 giallorosso, infatti, Duvan Zapata, come all’andata, ha trovato il gol del pareggio. A illuminare il secondo tempo ci ha pensato, però, la solita e immensa classe di Paulo Dybala, illuminatosi dopo una partita positiva ma che, rigore a parte, non aveva permesso di registrare grandissimi acuti.

Meraviglioso il sinistro a giro poco prima del sessantesimo minuto, servito a rimettere la gara sui binari giusti e seguito una decina di minuti dopo dalla grande combinazione con Romelu Lukaku, da poco entrato in campo e chiamato più volte a proteggere palla sulla trequarti, con un atteggiamento tattico diverso rispetto a quello richiesto da De Rossi ad Azmoun nel primo tempo.

Poco prima del recupero, un’azione individuale di Ricci ha impensierito nei minuti finali la Roma, con la deviazione decisiva di Huijsen che aveva messo nuovamente il risultato in discussione. Brava la squadra, però, a compattarsi e soffrire, portando tre punti importantissimi a casa ai fini della su citata corsa Champions. Sono quattro, adesso, le lunghezze di distanza dal quarto posto occupato dal Bologna.

Svilar 6; Mancini 6.5, Smalling 6.5, N’Dicka 6.5; Kristensen 5, Cristante 6, Paredes 6 (64′ Bove 6), Angeliño 5.5 (64′ Spinazzola 6); Dybala 9, Pellegrini 6.5 (85′ Renato Sanches 5 ); Azmoun 6 (64′ Lukaku 6.5 )