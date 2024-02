Dalla Juventus alla Roma: rottura con il club, colpaccio a zero

Lo stallo sul rinnovo potrebbe rappresentare un’occasione interessante per Juventus e Roma, alla ricerca di nuove occasioni sul mercato.

Roma capoccia. Reduci dal successo ai rigori contro il Feyenoord, i giallorossi si sono immediatamente rituffati in campionato, ottenendo tre punti pesantissimi contro il Torino. Superlativa la prova di Paulo Dybala, autore della tripletta che di fatto ha deciso la sfida.

Prosegue dunque la rincorsa Champions della compagine di De Rossi. La conquista di un posto per l’accesso alla massima competizione continentale gioverebbe anche alla prossima campagna acquisti. A tal proposito, nonostante manchino ancora diversi mesi prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, non sono pochi i nomi che continuano ad essere accostati alla Roma. Sebbene ogni discorso sia ancora prematuro alla luce dell’assenza del direttore sportivo, in orbita giallorossa ruotano diversi profili. L’ultima, in ordine di tempo, potrebbe arrivare dalla Serie A.

Calciomercato Roma, sfida alla Juventus per Bonaventura: nubi sul rinnovo con la Fiorentina

Protagonista suo malgrado delle ultime convulse ore della scorsa sessione trasferimenti, Giacomo Bonaventura non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza con la Fiorentina tra pochi mesi. Accostato a più riprese alla Juventus per quella che si sarebbe configurata come una vera e propria scelta di vita, l’ex Milan non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Sebbene il club viola abbia fatto trapelare un cauto ottimismo per chiudere positivamente il discorso rinnovo, una delle ultime uscite dell’agente del calciatore ha smosso le acque. Enzo Raiola, infatti, ha puntato il dito contro la gestione dei Viola, sostenendo che la Fiorentina sia entrata nell’ordine di idee di “fare altre riflessioni”. Ecco perché un addio ai gigliati nei prossimi mesi non sarebbe da escludere. Secondo quanto evidenziato da dailynews24.it, alla ricerca di profili d’esperienza con cui incrementare il tasso tecnico delle rispettive mediane, la Roma e la Juventus potrebbero improvvisamente inserirsi per far saltare il banco.

Con l’addio di Renato Sanches a fine stagione che appare scontato, i giallorossi potrebbero decidere di intervenire ingaggiando una mezzala duttile, tecnica e di qualità. Sotto questo punto di vista, Bonaventura potrebbe rappresentare un’ottima soluzione. Ovviamente tutto dipenderà dall’esito dei contatti con la Fiorentina sul tema rinnovo. Staremo a vedere cosa succederà.