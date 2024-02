Doppia offerta per Dybala: non solo Arabia Saudita

Addio Dybala, l’argentino ha attirato l’attenzione di diversi club in Europa e la clausola presente sul suo contratto spaventa la Roma

Sin dal suo arrivo a Roma Paulo Dybala ha dimostrato, come se ce ne fosse ancora bisogno, di essere il vero top player della squadra. Lasciata la Juventus appena tre anni fa si pensava che il suo futuro potesse essere a Milano, ma la Roma è stata molto abile ad anticipare le dirette concorrenti, riuscendo a portare La Joya nella capitale.

L’argentino ci ha messo pochissimo a diventare uno dei leader della rosa, diventando determinante grazie al suo apporto in zona gol. Anche nella gara di ieri sera c’è stata la sua firma, grazie ad una spettacolare tripletta, la prima in giallorosso.

Il suo futuro nella capitale però ad oggi resta un’incognita, soprattutto a causa del suo contratto e delle clausole che gli permetterebbero di partire per una cifra decisamente irrisoria, e le sirene arabe spaventano i tifosi giallorossi.

Dybala, la clausola spaventa la Roma

La Roma si ritrova dunque a dover fare ancora i conti con la situazione contrattuale di Paulo Dybala. Il contratto dell’argentino è in scadenza nel 2025, ma il suo addio alla capitale rischia di arrivare molto prima.

Dybala grazie alle sue prestazioni sta attirando e continua ad attirare l’attenzione di diversi club in giro per l’Europa, attratti in particolare dalle clausole sul suo contratto, che gli consentirebbero di lasciare la capitale per circa 12 milioni di euro.Nel post partita il calciatore ha parlato così del suo rapporto con la città e i tifosi, e di quello che potrebbe essere il suo futuro, ecco le sue parole: “Quando sono arrivato qui ho detto che mi sembrava di aver vissuto già in un’altra vita in questa città. Quel che succederà in futuro non lo so. So che mi sto godendo ogni momento con questa squadra e questi tifosi”.

Decisamente concentrato sul suo presente alla Roma, ma con un velo di mistero su quello che potrà essere il suo futuro, così Dybala lancia un messaggio alla società, costretta a prendere una decisione sul futuro del suo attaccante, già cercato in passato da alcune squadre arabe, con offerte che però sono state respinte al mittente, come riporta La Gazzetta Dello Sport.