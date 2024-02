Roma-Brighton, annuncio UFFICIALE di De Zerbi: stagione finita

Annuncio ufficiale, la sua stagione è praticamente finita e salta così il doppio impegno contro la Roma. Le parole del tecnico

Salta la Roma, sicuramente. Sia la gara d’andata sia quella di ritorno. La sua stagione, stando alle parole di De Zerbi perché avrete capito che si tratta di un elemento del Brighton potrebbe essere finita. Sì, proprio così, uno degli spauracchi della formazione inglese non ci sarà nel doppio confronto contro i giallorossi in programma la settimana prossima all’Olimpico e quella successiva in terra inglese.

“È un problema importante. Potrebbe stare fuori due o tre mesi e la sua stagione dovrebbe essere finita”, ha detto il tecnico italiano parlando alla vigilia del match di domani in Fa Cup contro il Wolverhampton. E il nome è di quelli importanti, visto che parliamo del giapponese Mitoma.

Mitoma, stagione finita

Mitoma aveva già saltato l’ultima di campionato contro l’Everton per un problema alla schiena, ma era già stato infortunato prima della Coppa d’Asia alla nella gara contro il Crystal Palace di fine dicembre. Non doveva nemmeno partire per la competizione e lo stesso commissario tecnico del Giappone disse che era a rischio. Poi lo portò ugualmente con sé, ma il giocatore offensivo giocò pochissimo.

Insomma, De Zerbi non potrà contare sul giapponese per il proseguo della stagione e manderà in campo contro la Roma un altro elemento. Starà a De Rossi adesso studiare quelle che sono le contromisure giuste visto che potrebbe anche cambiare l’atteggiamento tattico del Brighton nelle prossime uscite. Già da domani qualcosa si dovrebbe vedere e siamo certi che DDR inizierà a guardare con un certo interesse, oltre quello di un’amicizia che lui stesso ha tirato fuori, le partite della formazione inglese.