Roma senza sosta: doppio recupero lampo per De Rossi

La Roma ha trovato una vittoria pesante contro il Torino allo stadio Olimpico, ma non c’è tempo per tirare il fiato. In vista delle prossime gare Daniele De Rossi confida nel doppio recupero lampo.

La Roma di Daniele De Rossi si aggrappa alla stella di Paulo Dybala, decisivo con la prima tripletta in giallorosso ieri sera. I tre gol rifilati al Torino di Ivan Juric valgono tre punti decisamente pesanti nella corsa al piazzamento in Champions League. La squadra giallorossa recupera terreno sull’Atalanta, che ha pareggiato a Milano, ed aumenta il distacco dalla Lazio, sconfitta dalla Fiorentina che ora è a meno tre punti dai giallorossi. C’è poco tempo per riposare nei prossimi giorni, la stagione romanista entra nella fase più calda nel mese di marzo. DDR spera di ritrovare due pedine importanti in vista dei prossimi impegni.

Il prossimo mese sarà decisivo sul bilancio stagionale della Roma, chiamata a nuovi impegni da dentro o fuori. La squadra guidata da Daniele De Rossi ha lanciato un altro segnale nella corsa al piazzamento in Champions League in Serie A, battendo in casa il Torino di Ivan Juric. Ora il quarto posto, occupato dalla rivelazione Bologna, dista quattro lunghezze ma l’Atalanta deve recuperare una gara, seppure contro l’Inter di Inzaghi. La Roma deve continuare a macinare vittorie se vuole agganciare la zona per la massima competizione europea, a partire dal prossimo impegno in trasferta in campionato.

Verso Monza-Roma, doppio recupero per De Rossi: le ultime su Llorente

Le prossime quattro gare della squadra giallorossa diranno molto rispetto alle ambizioni stagionali della squadra guidata da Daniele De Rossi. A partire dalla trasferta di sabato pomeriggio, in casa del Monza, passando per il doppio confronto con il Brighton in Europa League. In mezzo alle sfide europee ci sarà lo scontro diretto con la Fiorentina, occhi puntati sull’infermeria giallorossa.

Per continuare la scalata alla zona Champions League la Roma è chiamata a vincere contro il Monza di Palladino. De Rossi può ritrovare due pedine importanti in vista della trasferta in terra brianzola. Secondo quanto scrive ‘Il Tempo’, l’ex numero 16 confida di riavere a disposizione Diego Llorente e Rick Karsdorp. Il centrale spagnolo ha subito un duro colpo contro il Feyenoord, mentre il terzino ieri ha accusato un dolore muscolare.