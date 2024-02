Certezze Dybala: atteso l’annuncio della Roma

L’asso giallorosso va in scadenza a giugno 2025 e urge un prolungamento del contratto per blindare l’argentino

Paulo Dybala è tutto ciò che De Rossi chiede negli ultimi 16 metri: tecnica, estro, genio e tanto talento. L’asso argentino ha dimostrato tutto ciò nella gara vinta per 3-2 contro il Torino grazie ad una sua tripletta d’autore che ha piegato i granata.

Senza stare a considerare numeri e dati, è abbastanza intuitivo notare la differenza tra il gioco più difensivista di Mourinho e quello con uno stampo più offensivo di De Rossi. Questo ha permesso a Dybala di poter vagare più liberamente vicino all’area di rigore avversaria e i risultati si vedono.

L’argentino è tra i più amati dai tifosi che sperano di averlo alla Roma anche per i prossimi anni. Sostanzialmente si tratta dello stesso auspicio sia di De Rossi, nel caso dovesse venir confermato, e della società che però prende ancora tempo sebbene possa contare su alcune certezze.

I nodi da sciogliere per il rinnovo

L’assenza del direttore sportivo dopo il vuoto lascio da Tiago Pinto spiega forse più di ogni altra cosa il perché Dybala non ha ancora rinnovato. Ricordiamo che la scadenza è fissata a giugno 2025, ma il tempo stringe e un mancato accordo potrebbe complicare la situazione in vista del prossimo gennaio.



Va anche detto, come ricorda Il Corriere dello Sport, che gli oltre 6 milioni di euro netti a stagione difficilmente potrebbe riceverli se non appunto a Roma. L’unica paura è rappresentata dalle sirene dell’Arabia Saudita, ma Dybala sembra ancora intenzionato a giocare in Europa.