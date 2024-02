Dalla Juve alla Lazio: niente Roma

Dalla Juve alla Lazio: annuncio ufficiale sul futuro del giocatore. A parlare ci ha pensato direttamente l’agente. Ecco le sue parole

Se n’è parlato, anche accostandolo alla Roma ma non in maniera così importante. Tant’è che adesso arriva anche la conferma ufficiale che per i giallorossi non è mai stata un’opzione. Sì, ufficiale, perché a parlare è proprio l’agente del calciatore che potrebbe comunque tornare in Italia la prossima estate dopo un bel po’ di anni in Premier League.

Un campione d’Europa, almeno per un altro poco di tempo. Almeno fino alla prossima estate quando poi la nazionale azzurra, in Germania, cercherà di difendere quel titolo conquistato nella notte di Wembley con Roberto Mancini in panchina. Adesso gli azzurri sono guidati da Spalletti che sicuramente se lo porterà. E poi, il futuro di Jorginho, si deciderà sicuramente nelle settimane successivi alla fine della competizione. Intanto, nel merito, intervenendo a calciomercato.it ha parlato l’agente del giocatore, Joao Santos.

Dalla Juve alla Lazio, le parole dell’agente di Jorginho

“Lo vedrei bene alla Lazio con mister Sarri o alla Juve con Giuntoli – ha detto – ma anche al Napoli con Calzona. Inter e Milan sono due grandi club mentre la Roma non è mai stata un’opzione”. Insomma, mai c’è stato un approccio giallorosso per Jorginho nel corso di questi anni e ovviamente, vista anche quella che è l’età del giocatore, non ci sarà nel corso dei prossimi mesi.

La Roma in mezzo al campo ha idee diverse e anche sul mercato ormai i Friedkin hanno dato un certo indirizzo: si punta su elementi giovani e di prospettiva che possono anche, in un futuro, aiutare il club a piazzare delle plusvalenze. E onestamente Jorginho non può essere considerato uno di questi.