Dalla Juve alla Roma, erede trovato e via libera

Dalla Juve alla Roma, hanno trovato l’erede e potrebbe essere il segnale del via libero definitivo. Ecco la situazione che si è creata

Un colpo a parametro zero. Uno di quelli che la Roma ha in mente di fare la prossima stagione. O almeno, per meglio dire, i giallorossi stanno seguendo l’evolversi della situazione così come in Serie A lo sta facendo la Juventus.

Un elemento che potrebbe anche non rinnovare il suo contratto. Un elemento che a pochi mesi dalla scadenza dell’accordo non ha accettato quello che potrebbe essere un taglio sostanziale del suo stipendio. E allora Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid, si starebbe anche guardando intorno per capire che possibilità ha magari di cambiare campionato e soprattutto di trovare un contratto allettante sotto il profilo economico. Di certo c’è pure un’altra questione: più passa il tempo e più si fa complicato per i madrileni trovare un accordo.

L’Atletico Madrid ha trovato l’erede di Hermoso

E secondo le informazioni che sono state riportate da Relevo, i Colchoneros si starebbero cautelando cercando di trovare quello che potrebbe essere un sostituto del difensore in scadenza. E nel mirino avrebbero messo Murillo del Nottingham, difensore di 21 anni che a quanto pare sarebbe un elemento che si adatterebbe in maniera importante a quelle che sono le esigenze della formazione spagnola.

Un altro segnale, comunque, su quello che potrebbe essere il futuro di Hermoso, senza dubbio. Che come detto più passa il tempo e più sembra lontano dalla squadra di Simeone. E non solo per il difensore, la prossima estate gli intrecci con l’Atletico potrebbero essere diversi, visto che nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Paulo Dybala.