Dybala-Juventus, triangolo choc: Roma a mani vuote

Paulo Dybala è reduce dalla prima tripletta messa a segno con la Roma. Il futuro dell’attaccante argentino resta un nodo da sciogliere in ottica futura, con la Juventus pronta ad innescare il triangolo.

La Roma è reduce dalla vittoria di misura interna contro il Torino, dove ha brillato Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha realizzato una tripletta da urlo, decisiva per l’importante vittoria in campionato. Daniele De Rossi si aggrappa alla Joya in vista dei prossimi impegni decisivi, sia in campionato che in Europa League. Il numero 21 giallorosso, nuovamente glorificato anche da Francesco Totti, resta però al centro del prossimo calciomercato estivo in casa Roma. E spunta l’intreccio a sorpresa con la Juventus, che sembra pronta a dare il via ad un triangolo da capogiro in attacco la prossima estate.

Daniele De Rossi si gode Paulo Dybala, emblematico l’abbraccio dopo la seconda rete dell’argentino durante Roma-Torino, e si aggrappa alle sue giocate in vista dei prossimi scontri. La squadra giallorossa tornerà in campo prima in casa del Monza, dove sarà fondamentale trovare un’altra vittoria nella rincorsa al piazzamento in Champions League. Dopo la trasferta in terra brianzola sarà il momento di preparare la prima sfida al Brighton di De Zerbi, avversario degli ottavi di finale in Europa League. La roboante tripletta messa a segno da Dybala è valsa tre punti d’oro per i giallorossi in classifica, ed ha acceso ancora una volta i riflettori sul futuro della Joya, arrivato due stagioni fa a parametro zero dalla Juventus.

Futuro Dybala, la Juve innesta il triangolo: blitz Atletico Madrid

Nell’ultimo turno in casa bianconera è stato invece decisivo ancora una volta Dusan Vlahovic, autore di una doppietta contro il Frosinone. Il futuro dell’attaccante serbo può legarsi a stretto giro con quello di Paulo Dybala, con la Juventus pronta ad innescare l’effetto domino in Liga.

Secondo quanto riportato dal sito masfichajes.com, la Juve in caso di cessione estiva di Vlahovic tornerebbe all’assalto di Alvaro Morata in casa Atletico Madrid. L’ex bianconero, in estate accostato a più riprese anche alla Roma, lascerebbe un vuoto nell’attacco spagnolo che potrebbe essere colmato proprio da Paulo Dybala, secondo Calciomercato.it. Il triangolo a sorpresa in attacco rischia di lasciare i giallorossi a bocca asciutta.