Dybala ha stregato la big: vogliono pagare la clausola

La clausola di Paulo Dybala fa gola ad una big europea e l’ultima tripletta contro il Torino riaccende i fari sulla Joya

Autentico trascinatore della Roma nella preziosa vittoria contro il Torino, Paulo Dybala è stato interrogato per l’ennesima volta sul suo futuro al termine della partita. La Joya ha ribadito di trovarsi molto bene nella Capitale, ma la clausola rescissoria presente sul contratto dell’argentino non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi giallorossi. A partire da luglio, qualsiasi club straniero avrà la possibilità di comprare la Joya per 12 milioni di euro, senza che la Roma possa avere voce in capitolo per evitarlo.

Una cifra che non può certo spaventare la maggior parte delle squadre di medio-alto cabotaggio del Vecchio Continente, fermate sin qui solamente dalla discontinuità fisica dell’ex Juventus. Nei mesi scorsi, abbiamo raccolto numerose voci su sirene provenienti dall’Arabia, dall’Inghilterra, dalla Francia e dalla Spagna, ma a gennaio nessuno ha deciso di sfruttare la clausola valida fino al 15 del mese scorso.

Clausola Dybala, in Spagna non mollano

A partire da luglio, questo accordo tornerà valido e, se Dybala dovesse confermarsi su questi livelli tecnici e atletici, è facile ipotizzare che qualche club possa farsi vivo. In Spagna, ad esempio, non hanno dubbi nel rilanciare la candidatura dell’Atletico Madrid. Secondo ‘El gol digital’, Diego Pablo Simeone resta un grande estimatore del 30enne mancino e vedrebbe assai di buon occhio l’arrivo di Paulo al Metropolitano. Secondo il sito spagnolo, inoltre, la destinazione sarebbe una di quelle maggiormente gradite al calciatore argentino.

Con un Memphis Depay che fatica a soddisfare le aspettative dei colchoneros e un Angel Correa pronto a fare le valigie dopo la mancata cessione invernale, l’Atletico sta cercando sul mercato un nuovo attaccante a buon mercato e il nome di Dybala sembra essere tornato di prepotente attualità da quelle parti, con. la dirigenza che avrebbe già studiato la strategia per assumere una posizione di vantaggio nella corsa al giocatore. In casa Roma, nel frattempo, si aspetta l’arrivo del nuovo direttore sportivo per iniziare ad intavolare una trattativa per il rinnovo.