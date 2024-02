Roma, hanno confermato De Rossi: rese note le cifre

Agli ottimi risultati raccolti fin qui, a favore di De Rossi ci sono anche i numeri: ecco perché potrebbe rimanere almeno un altro anno

L’inizio di De Rossi alla Roma si può considerare fino a questo momento soddisfacente. Alla fine, l’unico passo falso è stato contro la corazzata Inter dopo un primo tempo chiuso in vantaggio. Per il resto vittorie su vittorie per l’ex centrocampista.

Arrivato a metà gennaio, De Rossi ha dovuto raccogliere in fretta l’eredità di José Mourinho senza far perdere ulteriori punti ad una classifica già di per sé deficitaria. L’esordio è stato felice con un 2-1 al Verona firmato Lukaku e Pellegrini.

Successivamente, De Rossi ha messo a referto altre quattro vittorie in Serie A ovvero contro Salernitana, Cagliari, Frosinone e Torino per un totale di 12 gol fatti e 3 subiti in questo quartetto tra la fine di gennaio e quella di febbraio. Senza dimenticare naturalmente il passaggio del turno in Europa League, estromettendo ai calci di rigore il Feyenoord.

Svelate le cifre di De Rossi

Stiamo parlando di un avvio positivo sulla panchina della Roma e oltre ai numeri dei punti conquistati e della differenza reti, a mettere in buona luce De Rossi sono anche le cifre delle quote per le scommesse. Infatti, secondo i bookmakers è altamente probabile che l’ex centrocampista rimanga al comando della Roma anche il prossimo anno.

Se prima la riconferma di De Rossi era quotato 1.90, dopo il successo per 3-2 contro il Torino di Juric la quota è crollata a 1.40. D’altronde il tecnico aveva avvisato tutti, dicendo che non sarebbe venuto qua con l’idea di traghettatore bensì per giocarsi le sue carte. E fin qui siamo sicuramente davanti ad una buona mano.