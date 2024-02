Roma, nuovo accordo pluriennale UFFICIALE

La Roma ha siglato un importante accordo commerciale con il leader mondiale del retailer sportivo

Attraverso un comunicato ufficiale la Roma ha comunicato la conferma di una nuova collaborazione con un noto retailer di abbigliamento sportivo.

Mediante la chiusura di quest’importante accordo commerciale, sia il retailer in questione, che la società capitolina, guadagnano in termini di ampliamento delle reti di vendita nel caso dei giallorossi e di espansione nel mercato italiano per quanto riguarda il retailer.

JD diventa official retail partener della’As Roma

Il nuovo partner per quanto concerne la vendita al dettaglio dei capi di abbigliamento giallorossi sarà JD. Sul sito ufficiale della Roma è stato annunciato un accordo pluriennale, grazie al quale JD conquisterà ulteriore spazio nel contesto del bel paese e la Roma nel mercato internazionale. Queste le parole di Michael Wandell, Chief Commercial and Brand Officer dell’AS Roma: “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a JD – leader globale nel suo settore – come nostro nuovo partner Centurion. Con JD, espanderemo significativamente i nostri canali internazionali di vendita al dettaglio, creando nuovi e avvincenti punti di contatto con milioni di giovani millennials giallorossi e fan della Gen Z a livello globale“.

Si aggiunge alle comunicazioni anche Michael Armostrong, amministratore delegato di JD Global: “L’AS Roma è un club storico e una brillante aggiunta al nostro crescente portfolio di squadre calcistiche europeo. La nostra partnership consentirà a JD una maggiore connessione con i tifosi a Roma e in Italia, oltre che in tutta Europa“. La possiibilità di usufruire della rete commercial di JD si aprirà a Luglio 2024, quando i prodotti del brand Roma sarnno disponibili nei negozi fisici e online.