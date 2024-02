Calciomercato Roma, per Belotti è già chiusa

Calciomercato Roma, per Belotti la situazione sembra essere già chiusa. Anche se il futuro è ancora tutto da scrivere

Andrea Belotti tornerà sicuramente alla Roma alla fine della stagione. L’accordo tra i giallorossi e la Fiorentina è infatti stato quello del prestito oneroso. Ma non è detto che il Gallo rimanga nella Capitale. I motivi sono diversi.

Intanto c’è da dire che con Italiano il feeling è scattato subito, e dal proprio canto, Belotti, si è subito messo a disposizione del nuovo tecnico che lo sta mandando in campo con regolarità. Insomma, sintonia immediata e situazione in continua evoluzione anche guardando al futuro. Perché è stato comunque l’attaccante, nonostante ci fossero altre squadre interessate, a prendere la decisione di andare a Firenze sponda Viola. E, sotto questo aspetto, è stato accontentato dai Friedkin che hanno dato il via libera all’operazione andando anche incontro a quelle che sono state le richieste del giocatore, un professionista esemplare.

Calciomercato Roma, la situazione Belotti

Insomma, cosa succederà nel futuro? Al momento non è dato a sapersi, perché come detto alla fine di questa stagione l’attaccante tornerà nella Capitale. Ma l’investimento a gennaio di Commisso e magari anche la voglia della Roma di piazzare una plusvalenza nel prossimo mese di giugno, potrebbero spingere verso una ritorno e un addio immediato, con destinazione ovviamente di nuovo la Toscana. Anche se come detto è ancora presto.

“Con la Fiorentina c’è piena sintonia” si legge su calciomercato.com, “ma oggi è ancora presto per prendere una decisione definitiva”. Il futuro in poche parole è ancora tutto da scrivere, ma le indicazioni che arrivano e i segnali che sono altrettanto evidenti indicano che probabilmente Belotti, con la maglia della Roma addosso, difficilmente lo rivedremo.