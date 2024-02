Juventus, UFFICIALE: maxi squalifica per Pogba

A pochi giorni dal suo 31esimo compleanno, è arrivata la sentenza definitiva sul caso doping per Paul Pogba

Dopo svariati mesi di attesa per conoscere il proprio destino, è giunto il verdetto sul caso Paul Pogba.

Il noto centrocampista della Juventus era stato sospeso per le accuse di doping giunte dopo poche settimane dall’acclamato ritorno in Serie A e, dopo svariati mesi di stop, il francese non ha potuto evitare il verdetto.

Quattro anni di squalifica per Pogba

Pogba si ricorderà per sempre il 20 Agosto del 2023, quando, dopo Udinese-Juventus, fallì il test antidoping. Da quel momento in poi, il campione del mondo con la Francia nel 2018 non conobbe pace.

Oggi è giunto il verdetto definitivo, che condanna il numero 10 bianconero a ben 4 anni di squalifica per doping. E’ stata accolta la richiesta proveniente dalla Procura antidoping e, vista l’età non particolarmente favorevole in cui Paul potrà nuovamente calcare i campi professionistici, è probabile che la sua carriera sia giunta al capolinea.