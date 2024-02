Roma-Brighton, crisi De Zerbi: quattro assenti UFFICIALI

Roma-Brighton è ormai attualità e, attraverso delle recenti dichiarazioni, De Zerbi ha aggiornato sulla situazione infortuni della propria rosa

L’attesa e delicata gara di andata degli ottavi di Europa League tra la Roma di Daniele De Rossi e il temibile Brighton di Roberto De Zerbi si avvicina e, grazie ai numerosi impegni di coppe nazionali e campionato che la stanno precedendo, è senz’altro possibile iniziare a stilare una lista degli indisponibili sostanzialmente certi e di chi rimane a rischio assenza.

La qualità del calcio espresso dai due allenatori italiani parrebbe garantire un match dal ritmo elevato, caratterizzato da una certa ricerca estetica, tipica delle formazioni di De Zerbi, e dalla gran quantità di occasioni generate dalle rispettive formazioni. Tuttavia, c’è da ricordare la delicatezza dell’impegno, inserito in un sistema ad eliminazione che potrebbe spingere ad adottare un approccio sensibilmente più conservativo, da una parte e dall’altra. Da considerare anche, nel caso del mister bresciano, le numerose assenze che hanno colpito gli inglesi nell’ultimo periodo, su cui De Zerbi ha messo un punto con delle dichiarazioni chiare, rilasciate dopo la sconfitta di ieri sera, avvenuta contro il Wolverhampton in FA Cup.

Milner e Joao Pedro fuori 2-3 settimane

De Zerbi si dice soddisfatto della prestazione al netto del risultato inevitabilmente poco soddisfacente: “Penso che abbiamo giocato molto bene ma abbiamo commesso molti errori sotto porta. Sono però orgoglioso della prestazione, soprattutto con molti giovani in campo. Con nove giocatori infortunati o squalificati è molto difficile competere contro i Wolves a questo livello. Sicuramente avremmo potuto tirare più volte, ma abbiamo giocato abbastanza bene e potevamo segnare almeno un gol. Nel calcio chi segna vince, noi non abbiamo segnato e abbiamo perso la partita”. L’ex tecnico del Sassuolo descrive un contesto non particolarmente favorevole, nel quale si trova costretto ad impiegare numerosi giovani di scarsa esperienza, con cui compensare assenze importanti.

Numerose pedine dello scacchiere in forse e altrettante quasi sicuramente indisponibili sia per il prossimo appuntamento di Premier, da consumare contro il Fulham, che per la sfida con la Roma di DDR, programmata per il 7 marzo alle 18:45: “Spero che Lamptey possa essere disponibile per sabato, anche Veltman. Per Milner ci serviranno altre due-tre settimane. Abbiamo perso Jack Hinshelwood, che è stato molto importante per noi, così come Mitoma. Per quanto riguarda Joao Pedro ci vorranno due o tre settimane ancora, mentre Ferguson spero che possa giocare sabato”.