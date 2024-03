Addio Lukaku o penalizzazione: Roma già avvisata

Calciomercato Roma, resta un nodo da sciogliere il futuro di Romelu Lukaku. Il centravanti arrivato in prestito dal Chelsea decisivo per evitare la penalizzazione in classifica.

Romelu Lukaku è pronto a riprendersi il posto da titolare al centro dell’attacco della Roma, a partire dalla sfida di domani in casa del Monza. Il centravanti belga, partito in panchina nell’ultima sfida casalinga, ha trovato l’assist vincente per il terzo gol di Paulo Dybala, risultato decisivo nella vittoria ai danni del Torino. Ora Big Rom vuole tornare a segnare in campionato, con l’ultima marcatura risalente al debutto in panchina di Daniele De Rossi. Il tecnico giallorosso lo ha continuamente esaltato, assicurandogli piena fiducia in vista dei prossimi impegni decisivi. Resta un grande punto di domanda il suo futuro professionale in vista della prossima stagione.

Il futuro del centravanti belga sembra pronto ad animare anche la prossima sessione di calciomercato estivo. Prima della fumata bianca totale, che lo ha visto sbarcare a Roma a fine agosto, Big Rom era il nome più caldo dopo il mancato ritorno all’Inter. Decisiva è stata la volontà del Chelsea di cederlo in prestito secco, opportunità che ha permesso ai giallorossi di chiudere il colpaccio in attacco dopo il lungo infortunio occorso a Tammy Abraham. E mentre l’attaccante inglese vede la luce in fondo al tunnel, puntando il rientro graduale nelle prossime settimane, i Blues sono finiti sotto osservazione per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario, che potrebbe condurli alla penalizzazione nella prossima stagione.

Futuro Lukaku, Chelsea a rischio penalizzazione: niente sconto alla Roma

In Premier League c’è già stata la penalizzazione dell’Everton, prima di 10 punti, poi passata a 5. Ora anche il Chelsea rischia e, secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, l’allarme sanzione tira in ballo in prima persona il futuro di Romelu Lukaku.

Secondo quanto scrive il quotidiano il Chelsea non può scendere dalla valutazione di 43 milioni di euro in estate per cedere definitivamente il cartellino di Lukaku. A queste cifre la conferma alla Roma appare in dubbio, e passa per forza di cose dalle prestazioni di Big Rom. Dai suoi gol dipenderà la rincorsa al posto in Champions League, condizione economica necessaria per ragionare sull’operazione con i Blues.