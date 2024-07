Nuovo incasso Roma, trattativa chiusa: ecco tutte le cifre

Trattativa chiusa e nuovo incasso Roma, ci sono tutte le cifre: 50 milioni e sprint Ghisolfi. Gli ultimi aggiornamenti.

Continuano le manovre e le valutazioni in casa Roma, dove i giallorossi lavorano per consegnare nel minor tempo possibile nuovi rinforzi a Daniele De Rossi. Il tempo a disposizione non è più tantissimo, ma in quel di Trigoria si sta cercando di tracciare una strada che consenta di dare inizio ad un percorso sostenibile e a lunga gittata, basato sulla crescita collettiva di giocatori affidati all’ormai non più nuovo allenatore giallorosso.

Con quest’ultimo si cercherà di dare continuità a quanto costruito nella seconda parte della passata stagione, successivamente all’addio di Mourinho, quando Pellegrini e colleghi hanno palesato una crescita e una convinzione ben diverse rispetto a quanto accaduto nei primi mesi. I margini di intervento, ad ogni modo, restano a dir poco ampi, come ben ci ricorda la lista di profili fino a questo momento accostati alla Roma, restituenti la consapevolezza di dover intervenire in diversi reparti per poter finalmente assicurare a De Rossi una squadra completa e qualitativa.

Le trattative più calce continuano ad essere legate alla zona offensiva, con la continua ma mai spasmodica ricerca di un nuovo centravanti, che permetta di ovviare alla sempre più certa assenza di Romelu Lukaku, il cui riscatto dal Chelsea non parrebbe mai essere stata un’opzione per la Roma, soprattutto alla luce delle condizioni annunciate da Londra.

Calafiori all’Arsenal per 50 milioni, incassa anche la Roma: tutte le cifre

Nome di queste ultime settimane e ore, dopo il tormentone Chiesa, è poi certamente stato Matias Soulé, sempre più vicino ad un approdo in giallorosso che potrebbe vedere l’argentino incastrarsi in un insieme di colpi che prevedono nuovi approdi anche sulle corsie difensive. Oltre alla qualità dell’ex Frosinone, infatti, alla Roma e a De Rossi serviranno anche elementi che garantiscano maggiore affidabilità nel ruolo di terzini.

Investimenti necessari e mirati, insomma, per i quali la Roma potrebbe ben presto ricavare linfa anche dalla cessione di un altro nome molto discusso di questo calciomercato. Trattasi di Riccardo Calafiori, reduce da una grande stagione al Bologna e finito nel mirino soprattutto della Juventus. La trattativa tra Giuntoli e i felsinei non ha permesso ai bianconeri di poter abbracciare l’ex Roma, ormai destinato all’Arsenal.

Per l’approdo in Premier League sarebbe, ormai, solamente una banale e formale questione di tempo. Angelo Mangiante di Sky Sport, in particolar modo, evidenzia come la chiusura della trattativa sia prossima ad assicurare incassi non banali ai giallorossi. La cessione di Calafiori, infatti, si attesterà sui 50 milioni di euro: di questi, 27 saranno destinati alle casse del Bologna, mentre al Basilea ne andranno 13.8, frutto dell’accordo sul 50% della futura plusvalenza. Per i Friedkin, invece, si registrerà un incasso di circa 9.2 milioni di euro, pari al 40% della rivendita del Basilea.