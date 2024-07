Il ritorno non spaventa la Roma: Ghisolfi ‘incassa’ e cala il tris

Calciomercato Roma, ritorno immediato e tris tempestivo di Ghisolfi: ecco il nuovo rinforzo per De Rossi.

Sono state ore e giornate molto importanti in casa Roma, alla luce dei diversi eventi che hanno contraddistinto il mondo giallorosso in queste recenti parentesi. In quel di Trigoria, come noto, si sta cercando di lavorare per assecondare quanto prima le richieste di Daniele De Rossi, ben mirate e razionali, nel pieno rispetto di quelle finanze messe a disposizione dai Friedkin e dei relativi margini di manovra concessi al club.

Come accaduto già in passato, la Roma sta cercando di trovare il giusto compromesso economico per attrezzare una squadra pronta e, almeno sulla carta, in grado di lottare per le posizioni più nobili, con uno sguardo verso una Champions League mancante, ormai, da troppo tempo Servirà un progetto ben confezionato e paziente, che fino a questo momento parrebbe voler seguire le tracce di una strada che consenta di mettere nelle mani di De Rossi giocatori di grande qualità e prospettiva, prelevabili alle condizioni giuste e in grado di avere un felice impatto in una squadra apparsa non poco perfettibile nel corso della passata stagione.

Calciomercato Roma, incontro in programma per Pubill dell’Almeria

Dopo uno stallo che aveva contraddistinto quasi tutto il mese di giugno e luglio, Ghisolfi parrebbe aver iniziato ad accelerare tempistiche e trattative in vista di un campionato ormai sempre meno lontano. Se le attenzioni principali erano inizialmente rivolte a Chiesa, il nome infuocato di quest’ultima parentesi è certamente stato quello di Matias Soulé, talento argentino sempre più vicino all’approdo alla Roma, previo l’incastro finale degli ultimi tasselli tra i giallorossi e la Juventus.

L’argentino, così come il terzino sinistro Dahl, potrebbe rappresentare un colpo imminente, inserendosi in una lista di approdi che, prossimamente, potrebbe far registrare anche una novità. Come noto, infatti, la Roma è sulle tracce anche di un terzino destro, pronto a occupare con costanza e titolarità una fascia destra dove, ora come ora, potrebbe trovare spazio solamente Celik. Il rapporto con Karsdorp è ormai logoro e, come già noto, l’olandese sarebbe potuto finire in una trattativa di scambio con il Rennes per Assignon.

Il mancato sblocco dell’affare rossonero per il laterale, reduce da un’esperienza al Burnely e attentamente monitorato anche in Premier League, ha portato Ghisolfi a valutare nuovi nomi. Tra questi, Gianluca Di Marzio di Sky Sport segnala anche quello di Marc Pubill dell’Almeria. La Roma, infatti, potrebbe accelerare le pratiche dopo l’inserimento dell’Aston Villa nei discorsi per il su citato Assignon. Nella giornata di domani, giovedì 25 luglio, è in programma un incontro proprio per il classe 2003. Seguiranno aggiornamenti.