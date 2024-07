Roma, comunicato UFFICIALE: i tifosi non vedono l’ora

Con un comunicato ufficiale è stata annunciata una partnership esclusiva e pluriennale. Roma protagonista: svelato l’obiettivo

Il sogno di ogni bambino che si accosta al mondo del calcio è quello di vedere un giorno i propri beniamini dal vivo. Con lo sviluppo dei dispositivi elettronici, però, la tecnologia sta ricoprendo un ruolo sempre più decisivo nell’avvicinare grandi e piccoli ai propri tifosi. L’ultimo annuncio diramato congiuntamente dalla Roma e dall’EA Sport farà sicuramente felici i supporters giallorossi, di tutte le fasce d’età.

Con un comunicato ufficiale, infatti, l’As Roma e l’Ea Sports hanno annunciato una partnership esclusiva e pluriennale. Ragion per cui – come si legge nella nota – EA Sports FC 25 includerà non solo la prima squadra, ma anche alla compagine femminile. Di conseguenza l’As Roma verrà completamente integrata in uno dei giochi più diffusi al mondo. La partnership – diffusa sui social in un video nel quale campeggia Blanco – grande tifoso giallorosso – come spiegato con un comunicato dalla Roma avrà come obiettivo quello di avvicinare in modo sempre più forte i supporters della Roma al club che amano. Un impegno esclusivo che quindi si configura come una nuova tessera per il processo di internazionalizzazione del club che contribuirà a cementare ancor di più il legame già inscindibile tra i tifosi della Roma e la squadra che amano.