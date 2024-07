Infortunio e sostituto lampo: sfida alla Roma dal profumo d’Europa

L’infortunio impatta anche sul calciomercato della Roma, sfida dal profumo d’Europa per il sostituto lampo. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La fase di calciomercato giallorossa pare essersi scaldata nel corso delle ultime ore, infiammando una giornata che, in casa Roma, si è rivelata importante per una molteplicità di fattori. A generare un piacevole e inatteso rumore sono state le parole del sindaco Gualtieri che, intorno a ora di pranzo, poco dopo l’incontro con Ryan Friedkin e Lina Soulokou, ha di fatto annunciato la catalisi definitiva del progetto Stadio.

Poco dopo, ha fatto seguito il video ufficiale della Roma sui propri canali, volto a presentare un progetto che testimonia la grande ambizione e l’altrettanto ampio desiderio della proprietà di portare il club e la squadra il più alto possibile. Servirà, ovviamente, del tempo, con una certa attenzione nei confronti di una progettualità alla quale approcciare con intelligenza e pazienza. Il futuro è adesso e le stesse evoluzioni di calciomercato paiono restituire l’anelito del mondo Roma tutto nel costruire un percorso a lunga gittata, con Daniele De Rossi in panchina e una squadra che possa crescere sotto l’allenatore romano e romanista.

Pubill dopo l’infortunio di Holm, il Bologna insidia la Roma: in

In tal ottica, dunque, vanno giustificati gli interessi e le avances per giocatori giovani ma di grande prospettiva, accomunati altresì da una fame e una voglia di Roma che, ad esempio, ha contraddistinto gli approcci capitolini a Matias Soulé. L’argentino, come emerso nelle ultime ore, sarebbe molto vicino all’approdo in giallorosso, aggiungendosi alla lista di possibili colpi imminenti di Ghisolfi dopo Dahl.

Da segnalare, però, anche l’intreccio dal sapore di Europa con il Bologna, competitor inaspettata lo scorso campionato in una corsa europea che ha visto Orsolini e colleghi approdare storicamente in Champions League. I rossoblù, in queste ore, hanno dovuto fare i conti con l’infortunio rimediato da Holm, atteso nella giornata di domani da visite che permettano di comprendere l’entità di uno stop generato da una problematica al ginocchio sinistro.

Come riferisce Sky Sport, il possibile lungo stop dell’ex Atalanta ha portato il Bologna a valutare dei giocatori da mettere prontamente nelle mani di Italiano. In particolar modo, va segnalato il nome di Marc Pubill, laterale dell’Almeria, sotto contratto fino al 2029 ma non poco ricercato a livello europeo. Sulle tracce del classe 2003, oltre al Newcastle, ci sarebbe, appunto, anche la Roma.