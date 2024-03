Arrestato dopo la condanna choc: ora è davvero nei guai

Arrestato dopo la condanna choc: adesso è davvero nei guai. Ecco il motivo per il quale sono scattate le manette

Nuovi guai. E stavolta l’arresto è stato immediato. Anche perché su di lui pendeva già una condanna di sei anni di carcere per aver partecipato al contrabbando di oltre 1350 chili di cocaina. Ma le manette, secondo il ‘De Telegraaf’ che cita media russi, sarebbero scattate per un altro motivo.

Avete capito che parliamo di Quincy Promes, esterno olandese che a metà del mese di febbraio si era beccato una condanna per il motivo citato prima. Adesso gioca in Russia, precisamente allo Spartak Mosca dal febbraio del 2021, ed era riuscito a scampare alla galera appunto perché in quel paese. Ma a quanto pare, adesso, nemmeno questo lo ha salvato.

Arrestato Promes, ecco il motivo

Precisamente, viene riportato in Russia, per aver causato un incidente stradale negli Emirati Arabi ed essere successivamente scappato prima dell’arrivo della polizia che stava per fare ovviamente i rilievi del caso. E questo fatto ha fatto scattare, a quanto pare, l’arresto. Insomma, una situazione che ha anche dell’incredibile visto il motivo. E vista la condanna che già pendeva sulla testa del giocatore.

In attesa di conferme ufficiali anche dalle autorità russe la situazione è questa. Con un giocatore finito in carcere per un incidente dall’altra parte del Mondo. E che comunque prima di questo motivo non era ancora dietro le sbarre.