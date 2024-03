Calciomercato Roma, sfida alla Juventus per il “nuovo” Huijsen

Ecco il nuovo obiettivo della Roma per rimpiazzare Huijsen a fine stagione, quando la Juve lo reclamerà a sè

Sebbene ad un occhio esterno la linea difensiva giallorossa potrebbe apparire come particolarmente fornita, la verità è che, tra prestiti in bilico e condizioni fisiche fin troppo precarie, i vertici giallorossi, e di conseguenza l’atteso erede di Tiago Pinto, dovranno necessariamente tornare sul mercato per assicurare a DDR, o chi per lui siederà sulla panchina giallorossa, un comparto difensivo in grado di affrontare una stagione pregna di impegni (sempre che i giallorossi ottengano nuovamente un posto nelle competizioni europee).

In tal senso, il Messaggero ha riportato il forte interesse manifestato dagli scout di Trigoria nei confronti di un giovanissimo talento, che possa rappresentare il futuro del reparto difensivo giallorosso, nel caso in cui i prestiti di Llorente e Huijsen dovessero dimostrare la propria volatilità.

Occhi puntati su Mokio del Gent

Se si rimane ancorati all’attualità, sembra strano immaginare una Roma in debito di difensori, poiché, in questo momento, mister DDR gode di un’invidiabili quantità di pedine da giocarsi in quella zona del campo, in cui, anche e soprattutto grazie all’abbondanza di difensori centrali, può permettersi di sperimentare e alternare difesa a tre o a quattro. La crisi dei centrali vissuta da José Mourinho a gennaio ha fatto sbarcare Dean Huijsen in terra romana e, il rientro di N’Dicka e Smalling, ha generato una sovrabbondanza di centrali difensivi. De Rossi si ritrova con l’imbarazzo della scelta, ma si tratta di una situazione destinata ad esaurirsi con l’apertura del mercato estivo.

L’esplosione tecnico-tattica di Dean Huijsen ha deliziato i tifosi giallorossi, che si sono ritrovati improvvisamente con un giovane campione a calpestare l’erba dell’Olimpico in maglia giallorossa. L’illusione, tuttavia, era stata svelata sin dall’inizio, con la Juve pronta da subito a richiamare il calciatore nato ad Amsterdam nel caso in cui questo avesse capitalizzato le aspettative nutrite dai bianconeri. Così è stato e, infatti, i piemontesi non solo sono intenzionati a richiamarlo a Torino in estate, ma pare che il classe 2005 sarà al centro del progetto di rinnovamento della vecchia signora. Inutile poi precisare quanto sia rischioso affidarsi a Chris Smalling per il futuro giallorosso, vista e considerata una condizione fisica comunque caduca e i 34 anni sulle spalle.

Ecco quindi che la Roma è stata costretta a sguinzagliare i propri scout per tutta l’Europa e, recentemente, si è aggiunto un nome sui taccuini degli osservatori giallorossi. Jorthy Mokio, attualmente in forze al Gent, è il nuovo obiettivo della Roma. Giovane, giovanissimo (classe 2008), ma straordinariamente interessante per svariate società d’Europa, Mokio rappresenta il fulgido esempio del centrale difensivo di moderna concezione: agile e veloce, ma allo stesso tempo robusto e tecnico, il giovane belga ha già stregato mezza Europa.

Sulle sue tracce, difatti, anche Psv, Lille, Borussia Dortmund, Bayern Monaco, nonché Juventus e Atalanta. Ciliegina sulla torta? Il giovane Mokio, grazie le qualità sopracitate, è in grado anche di spaziare sul rettangolo verde, ricoprendo, oltre a quello del centrale difensivo, il ruolo di terzino o centrocampista.