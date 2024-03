Dal Manchester United alla Roma: ecco il nuovo Hojlund

Dal Manchester United alla Roma, i giallorossi hanno messo nel mirino un giovane attaccante, ribattezzato il nuovo Hojlund

L’Hojlund del futuro. Così viene definito nel paese natale. Sì, proprio come l’attaccante che l’Atalanta la scorsa estate ha ceduto al Manchester United per 72milioni di euro. La Roma, a quanto pare, sarebbe sulle tracce di un giovane centravanti di proprietà del Brondy. Giovanissimo, visto che parliamo di un ragazzino che ha soli 15 anni ma anche ha acceso le sirene di molti club intorno a lui.

A riportare la notizia ci ha pensato il pensato Tipsbladet (point.dk ), che svela come il club giallorosso starebbe seguendo da molto tempo il giovane calciatore Jacob Ambaek, addirittura la Roma sarebbe andata pure oltre: la formazione capitolina lo avrebbe già invitato ad allenarsi nel vivaio per dargli modo di mettersi in mostra.

Dal Manchester United alla Roma, occhi su Ambaek

Ambaek (che ancora non ha esordito tra i professionisti), è legato al club danese da un contratto fino al 30 giugno del 2025 e viaggia su media realizzate di un altro pianeta: 21 gol al momento in 13 partite nel campionato under 17. Ma le sue prestazioni non passano inosservate nemmeno in Europa, visto che secondo quanto riportato dal Sun in questo caso su di lui si sarebbe mosso anche il Manchester United.

Proprio il club proprietario di quello che è quasi il “mentore” del 15enne, avrebbe inviato uno scout al torneo di sviluppo Uefa Under 16 per farlo vedere da vicino. Insomma, una Roma attenta al futuro e che valuta con molto interesse dei giovani che possono essere promettenti. Uno di questi i giallorossi lo hanno già messo nel mirino. Vedremo come andrà a finire.