Esclusione Juventus, notizia bomba: ricorso FIFA e legali in azione

Volano accuse nei piani alti del calcio italiano: la società spinge per la mancata ammissione degli acerrimi rivali

Il nostro campionato ci ha da sempre abituati a scontri di una certa entità con accuse e frecciatine da una parte all’altra d’Italia. Questa volta c’è di mezzo la Juventus, secondo i rivali rea di partecipare ingiustamente alla competizione.

Oltre alle parole forti, ci sarebbero di mezzo anche i legali: sarebbe infatti pronta un’istanza alla FIFA, l’ente mondiale del calcio, per fare il possibile per escludere la squadra bianconera dalla competizione in quello che sarebbe un forte scossone al mondo del calcio italiano.

Tutto è nato dalle alcune dichiarazioni che sottolineano come la Juventus, in realtà, sarebbe già stata sanzionata da chi di dovere per l’annata in corso e dunque dovrebbe automaticamente essere esclusa anche per la successiva.

Le accuse e il ricorso

Secondo quanto raccolto da Radio Kiss Kiss Napoli, la competizione in questione è il Mondiale per club. Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha parlato durante l’evento “Business of Football Summit” sostenendo che la Juventus non debba esser ammessa in quanto squalificata dalle coppe europee.

Dunque secondo De Laurentiis sarebbe un controsenso permettere ai bianconeri di disputare il Mondiale per Club. Per questo sarebbe pronto un ricorso alla Fifa per impedirlo e in questo caso permettere anche al Napoli di guadagnare un posto tra le grandi. Ricordiamo che questo scenario potrebbe avvenire anche senza ricorso: i partenopei andrebbero a disputare il Mondiale per Club vincendo il ritorno degli ottavi di Champions League al Camp Nou contro il Barcellona oppure in caso di qualificazione vincendo una delle due gare dei quarti.