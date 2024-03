Monza-Roma, recupero UFFICIALE e doppia assenza a sorpresa

Monza-Roma, comunicato UFFICIALE alla vigilia della sfida tra Palladino e De Rossi: tripla assenza.

Il cammino della Roma di De Rossi proseguirà nella giornata di domani, quando i giallorossi dovranno vedersela con la compagine brianzola allenata da Palladino per continuare degnamente un percorso di risalita in classifica che parrebbe aver aumentato quantomeno le speranze di ambizione ad un piazzamento alla prossima Champions League, il cui varco d’accesso potrebbe essere rappresentato anche dal quinto posto.

Se, su questo fronte, molto dipenderà dai risultati ottenuti dalle italiane nelle competizioni europee, provando a dare un ulteriore scossone a quel ranking UEFA che pone Germania e Inghilterra come insidie principali, bisogna segnalare anche la fondamentale importanza rappresentata dalla continuità di rendimento delle squadre, che più di altre volte, potrebbe essere fondamentale per centrare il piazzamento alle immediate spalle di un trittico Inter-Juventus-Milan ormai non più in discussione.

Monza-Roma, i convocati di Palladino: assenza UFFICIALE per D’Ambrosio

Lo sa bene la stessa Roma che, dall’arrivo di De Rossi, ha cercato di dare risposte importanti ad una piazza delusa per l’allontanamento di Mourinho ma resasi altrettanto conscia dell’importante upgrade palesato da Bove e compagni nell’ultimo mese e mezzo. Prestazioni convincenti, anche nella sconfitta contro la corazzata Inter, unitamente ai quindici punti ottenuti sui diciotto a disposizione rappresentano dati convincenti e sui quali insistere e lavorare.

Questo, a partire dalla delicata sfida di domani in quel di Monza, quando la compagine di De Rossi incontrerà i ben allenati e qualitativi uomini di Palladino, attualmente undicesimi a quota trentasei punti e distintisi per la capacità, soprattutto tra le mura amiche, di mettere in difficoltà nobili compagini, come ricorda la recente caduta del Milan di Pioli.

Servirà, dunque, la massima attenzione e concentrazione, evitando distrazioni potenzialmente indotte dall’arrivo degli ottavi di finale di Europa League e, più in generale, da una parentesi che permetterà di assistere, non solo in casa Roma, a numerosi incroci potenzialmente determinanti per le sentenze europee.

Lasciando che sia il campo a dare le incontrovertibili sentenze, si riferiscono però di seguito gli ultimi aggiornamenti, relativi al comunicato ufficiale diramato dal Monza circa i convocati di domani. Nella lista sotto riportata, oltre allo squalificato Izzo, spunta anche l’assenza di Danilo D’Ambrosio. Da segnalare, invece, il ritorno di Ciurria, fuori per infortunio da un mese.

“Al termine della rifinitura della vigilia, Mister Palladino ha convocato 25 giocatori per Monza-Roma, gara della ventisettesima giornata di Serie A 2023/24, in programma sabato 2 marzo alle 18.00 all’U-Power Stadium. Di seguito la lista completa:2 Donati, 5 Caldirola, 6 Gagliardini, 7 Machin, 8 Akpa Akpro, 9 Colombo, 11 Djuric, 13 Pedro Pereira, 16 Di Gregorio, 18 Bettella, 19 Birindelli, 20 Zerbin, 21 V. Carboni, 22 Pablo Marí, 23 Sorrentino, 27 Maldini, 28 Colpani, 32 Pessina, 38 Bondo, 44 A.Carboni, 47 Mota Carvalho, 66 Gori, 77 Kyriakopoulos, 79 Popovic, 84 Ciurria“.