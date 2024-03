Numero uno Roma: Juventus e Inter ribaltate

Lotta a tre per il nuovo acquisto del calciomercato estivo con i giallorossi che potrebbero avere la meglio

Dopo un mercato di gennaio molto positivo, la Roma punta già alla sessione estiva per migliorare ulteriormente la rosa a disposizione. Investimenti intelligenti, senza incappare in spese folli, e rimanendo in linea con il piano della società.

L’acquisto che più di tutti sembra rappresentare la Roma che verrà è quello di Tommaso Baldanzi. Un innesto arrivato nelle ultime ore di mercato dopo una trattativa fluida e decisa con l’Empoli: i giallorossi cercavano un vice (e un dopo) Dybala mentre i toscani volevano assicurarsi un’ottima cessione.

Così è andata, Baldanzi ha abbracciato il progetto Roma e come sostiene lo stesso fantasista si sta ambientando bene e anche velocemente. De Rossi punta tanto su di lui e nonostante l’adorazione generale per Dybala, Baldanzi sta riuscendo comunque a ritagliarsi il suo spazio, consapevole che sarà un punto fermo della Roma che verrà.

Juventus e Inter beffate

A proposito di italiani in rampa di lancio, anche se ha sei anni in più di Baldanzi, il nome di Di Gregorio sembra far gola alla Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport, la concorrenza per il giocatore è importante con Juventus e Inter in pole. I bianconeri potrebbe sostituire attualmente Perin con Di Gregorio prima di lanciarlo titolare in attesa di Szczesny, con il polacco che rimarrebbe titolare.

Situazione simile anche nella Milano neroazzurra dove il posto di Sommer è ben saldo. Al tempo stesso, l’Inter può far forza sul fatto che Di Gregorio è un prodotto del vivaio ed esiste una percentuale sulla sua rivendita. La Roma si inserirebbe con una proposta che potrebbe allettare l’estremo difensore: Rui Patricio in scadenza è ormai ad un passo dall’addio mentre Svilar è in continua crescita ma non ha naturalmente lo status di un Szczesny o Sommer. Dunque potrebbe crearsi una concorrenza ideale tra Di Gregorio e il portiere spagnolo, offrendo all’estremo difensore azzurro la possibilità di partire più avanti nelle gerarche rispetto alla Juventus o Inter.