Nuovo DS Roma, rebus (ir)risolto: clamoroso ritorno

Continuano i rumours e le indiscrezioni sulla situazione legata al nuovo direttore sportivo della Roma. La sua candidatura è ritornata in auge.

A poche ore dal fischio d’inizio della gara con il Monza, le attenzioni della Roma sono inevitabilmente rivolte ad un match di campionato piuttosto importante nell’economia della stagione giallorossa. A tenere banco nel quartier generale dei capitolini, però, è anche e soprattutto la situazione legata al nuovo DS.

Nonostante i diversi profili scandagliati fino a questo momento, infatti, i Friedkin non hanno ancora sciolto le riserve nell’individuazione dell’erede di Tiago Pinto. Il profilo da tempo balzato in cima alle preferenze della proprietà americana della Roma è quello di Modesto, sponsorizzato soprattutto da Lina Souloukou. La partita, però, si preannuncia ancora molto complessa e non sono esclusi clamorosi colpi di scena. Prove ne siano le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni dall’Inghilterra che hanno accostato anche Hughes al pianeta Roma. L’ultimo nome finito nei dossier giallorossi, però, è un profilo che dalle parti di Trigoria conoscono molto bene.

Roma, casting per il nuovo DS: rispunta Burdisso. Tutti i dettagli

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, infatti, un nome che è ritornare a circolare nei piani alti della Roma è quello di Nicolas Burdisso. L’ex centrale argentino, accostato ai giallorossi già nelle settimane convulse che poi portarono alla nomina di Tiago Pinto, è un profilo che i più stretti consulenti di Friedkin conoscono molto bene.

L’attuale direttore tecnico della Fiorentina, esperto soprattutto di mercato sudamericano, potrebbe dunque rappresentare quella figura di transizione con la quale avviare il post Pinto. Come già anticipato, Burdisso non è un nome a sorpresa ma un profilo che la Roma monitora già da tempo e che potrebbe riprendere quota se si trovassero gli incastri giusti. Sebbene l’opzione Burdisso al momento si configuri come una suggestione posta all’attenzione della cerchia ristretta che sta aiutando i Friedkin nella scelta del nuovo DS, rappresenta comunque una traccia importante. Legato da un rapporto di profonda amicizia con De Rossi, il nome dell’ex difensore della Roma è ripiombato nell’agenda legata alla ricerca del nuovo DS. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi sotto questo punto di vista. La caccia al nuovo dirigente continua. Si prospettano giorni caldissime.