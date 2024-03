Penalizzazione UFFICIALE: cambia la classifica in Italia

Piovono sanzioni da parte della Figc, a danno di una società attualmente ultima in classifica in campionato

Prosegue senza soluzione di continuità l’incubo di una società nostrana, acuito delle sanzioni sancite dal Tribunale Federale, alla luce di alcune irregolarità amministrative compiute dalla gestione precedente.

L’Alessandria, attualmente in fondo alla classifica di Serie C, prosegue nell’oblio di una stagione a dir poco negativa, tanto sotto l’aspetto prettamente sportivo, quanto sotto il punto di vista amministrativo. Attraverso il sito ufficiale della Figc, sono state comunicate le sanzioni imposte ai grigiorossi.

Due punti di penalizzazione e ammenda pecunaria

Giunta sul tavolo dei vertici dell’Alessandria un’ammenda da 2000 euro, con ulteriore penalizzazione di 2 punti, che portano l’Alessandria a ben 4 punti dal Pro Sesto, attualmente penultimo. La retrocessione inizia a divenire sostanzialmente cosa certa e, la gestione della precedente compagine societaria, continua a pesare sui miseri risultati sportivi portati a casa dall’U.S. Alessandria Calcio 1912.

I deferimenti giunti dalla Figc sono relativi ad alcuni mancati pagamenti, per i quali la Procura Federale aveva chiesto quattro punti più recidiva di due punti di penalizzazione, oltre a sei mesi di inibizione per l’attuale presidente del club Andrea Molinaro. Il Tribunale Federale ha sancito due punti di penalizzazione e un mese e quindici giorni di inibizione per il presidente Molinaro, con annessa sanzione pecuniaria di 2000 euro. La società piemontese si prepara a fare ricorso, facendo riferimento a tutti i gradi di giudizio, per dimostrare la proprio buona fede.