Triplo recupero per la Roma: annuncio ufficiale

Triplo recupero per la Roma: l’annuncio è ufficiale e svuota di colpo l’infermeria. Ecco le parole a pochi giorni dal match

Domani la Roma scenderà in campo contro il Monza – la squadra è partita da Termini questo pomeriggio e ritornerà domani sera in aereo – e subito dopo inizierà a pensare all’appuntamento di giovedì contro il Brighton di De Zerbi, partita valida per gli ottavi di finale dell’Europa League.

Per il momento DDR ha solamente Karsdorp fuori – oltre Abraham – mentre il tecnico degli inglesi aveva una bella sfilza di infortunati. L’infermeria però si è clamorosamente svuotata proprio nelle ultime ore, perché De Zerbi ha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno di domani della sua squadra confermando un quadro importanti. Sì, sono tre i recuperi ufficiali.

Triplo recupero per De Zerbi, è UFFICIALE

“Tariq Lamptey e Joel Veltman sono disponibili per giocare. Anche Evan Ferguson ha recuperato. Welbeck ha giocato 45 minuti, ma può giocare parte della partita. Sono molto, molto felice” ha confermato l’italiano, che quindi proprio nel momento forse più importante della stagione, sicuramente il più importante nella storia della squadra inglese che mai è arrivato a questo punto in Europa, riesce a recuperare i cocci di una formazione che si stava per presentare nella Capitale senza molti elementi a disposizione.

Evidente quindi che non sarà così e alla fine dei conti l’unico davvero che potrebbe non essere a disposizione dell’allenatore è Mitoma: per il giapponese ci sono dei problemi alla schiena che rischiano di fargli chiudere in anticipo la stagione. Di sicuro, lui sì, salterà il doppio impegno contro la Roma in programma nello spazio dei prossimi 14 giorni.