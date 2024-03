Assenza UFFICIALE: il bomber salta la Roma

La sanzione costerà carissimo: l’attaccante non sarà disponibile per la prossima sfida contro la Roma. Il provvedimento non è tardato ad arrivare.

Neanche il tempo di metabolizzare l’importante successo ottenuto sul campo della Monza, che la Roma deve già resettare tutto per preparare al meglio l’euro sfida contro il Brighton. Il tour de force cui sarà impegnata la compagine di De Rossi, infatti, non ammette repliche. La rincorsa Champions è ormai partita e vedrà uno snodo cruciale nelle prossime giornate di campionato.

Domenica 10 marzo alle 20.45, infatti, è in programma un match dal peso specifico non indifferente. Al “Franchi”, infatti, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospita proprio la Roma di De Rossi. Per l’occasione, però, il tecnico dei gigliati non potrà fare a meno di una pedina molto importante del suo scacchiere tattico. Stiamo parlando di Lucas Beltran che, diffidato, è stato ammonito al 41′ della sfida contro il Torino. Ammonizione pesantissima per l’attaccante che dunque salterà la prossima sfida di campionato contro la Roma.

Dopo una prima mezz’ora piuttosto soporifera, la sfida dell’Olimpico Grande Torino si è letteralmente accesa negli ultimi minuti della prima frazione di gioco. Dopo il gol annullato a Zapata, infatti, è arrivata la doppia ammonizione comminata a Ricci. Tra i due episodi chiave dell’incontro, però, si inserisce la protesta della Fiorentina che è costata l’ammonizione di Beltran.