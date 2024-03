Calciomercato Roma, tre indizi fanno una prova: futuro ancora da scrivere

Calciomercato Roma, tre indizi fanno una prova: il futuro potrebbe essere tutt’altro che scritto. La situazione potrebbe cambiare

Insomma, l’arrivo di Daniele De Rossi ha anche cambiato alcune gerarchie dentro la Roma. Ad esempio, Bove, che prima con Mourinho sembrava potesse essere uno dei titolari, il campo lo sta vedendo poco. Magari chissà, la Roma potrebbe decidere di fare plusvalenza alla fine dell’anno cedendo il centrocampista cresciuto nel vivaio. Vedremo.

Di certo c’è anche un’altra cosa: ci sono diversi elementi che hanno cambiato il livello di prestazioni dentro la rosa. Uno su tutti è Pellegrini, che gioca, segna, trascina e che sta diventando insostituibile. E poi ce n’è un altro che, fino a poco tempo fa, avremmo detto che sicuramente sarebbe andato via alla fine dell’anno. Non solo per quelle che erano le prestazioni da dimenticare, ma anche per quel contratto in scadenza alla fine dell’anno per il quale c’era stato anche un annuncio ufficiale dell’agente che svelava come la Roma non avesse aperto al rinnovo.

Calciomercato Roma, e se cambiasse il futuro di Spinazzola?

Il nome è quello di Leonardo Spinazzola che oggi dovrebbe trovare la sua terza maglia da titolare da quando c’è De Rossi. Vero, non sono tantissime però nelle partite importanti l’esterno mancino gioca dal primo e soprattutto gioca bene. Lo abbiamo visto soprattutto contro il Feyenoord in Europa League: prestazioni di ottimo livello, soprattutto all’Olimpico, fin quando c’è stata benzina nelle gambe.

Sarà che forse gioca nel suo ruolo naturale, quello di esterno basso di una difesa a quattro. Sarà che ha trovato con De Rossi la sua dimensione. E se il tecnico – così come tutti speriamo, vorrà dire che avrà fatto bene – venisse confermato anche alla fine di quest’anno, non è detto che non spinga per un rinnovo del contratto del giocatore. Potrebbe essere questa una soluzione. Vedremo.