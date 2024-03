Da Dybala a Celik, De Rossi coinvolge tutti: “Qualità da rispettare”

Monza-Roma, il commento di Daniele De Rossi dopo la settima vittoria da mister giallorosso. A seguire le sue parole.

Si è da poco conclusa la delicata sfida della Roma sul campo del Monza, chiosata con il convincente 1-4 targato dalla coppia Dybala-Lukaku e da un Pellegrini sempre più convincente, oltre che dalla marcatura su calcio di rigore di Leandro Paredes. Questo il commento a riguardo di mister Daniele De Rossi.

“Se questa è la Roma di stasera, devo pensare a quella che dovremo fare giovedì, ragionando passo passo. Non ho fatto niente, il gruppo era coeso anche prima e ha fatto cavalcate in Europa negli ultimi anni. Io ho continuato a gestire gli esseri umani prima che i calciatori, rivelandomi onesto e cercando di dire cosa mi piaccia e cosa no. Sono contento per come mi fanno sentire e alcuni da ex compagni mi hanno aiutato per quello che siamo stati insieme anche nello spogliatoio in passato“.

“Ho lavorato fisicamente, tatticamente e ho cercato di dare quella che penso sia la mia idea di calcio. Credo in questa tipologia di gioco ma bisogna stare fiscamente bene. Sono contento che abbiamo giocato meglio della partita prima e sono altresì soddisfatto che Pellegrini stia capendo cosa voglia da loro. Questo gioco ha bisogno di sforzo, di gamba, di impegno e di fatica senza palla altrimenti diventa fine a sé stesso“.

“Spero che ci sia tanto del mio lavoro in questi risultati. Metto in campo una squadra abbastanza offensiva perché so che ho giocatori con delle qualità. Il secondo gol di Lukaku lo proviamo più spesso, ci sono qualità di questi giocatori che devono essere rispettate e sfruttate“.

Monza-Roma, da Celik a Dybala: “Qualità da rispettare”

“Quando parlo delle prestazioni dei singoli, mi riferisco a situazioni in cui un giocatore si fa male, ti giri ed entra un nazionale turco come Celik, che non gioca quasi mai e che si allena sempre al massimo e fa una prestazione del genere: questi sono i singoli, quelli che non compaiono sui giornali ma che si rivelano sempre utili e fondamentali nel corso della stagione”.

“Ogni partita, anche le migliori, rivelano aspetti sui quali lavorare. Non abbiamo preso gol su cross dal fondo ma abbiamo rischiato, con un paio di palle sparate lunghe che ci hanno colto alla sprovvista. Bisogna lavorare su tutto ma penso che già adesso, per le pressioni, le letture difensive e la squadra corta, ci siano dei miglioramenti. Ancora non è abbastanza: più il livello degli avversari aumenta, maggiori saranno difficoltà se non saremo perfetti“.

“Siamo contenti dell’attitudine quotidiana di Dybala. Quando non lavora, sostiene i compagni che si allenano. Si tratta di un esempio e tutti i giocatori sono fantastici. Lui sta mettendo in campo tutto il suo talento, che è diverso rispetto agli altri. Dobbiamo segnare in tanti e arrivare in tanti in area ma le stelle devono dare il contributo, come stanno facendo. Oggi è stata una grande gara da parte di tutti, sono entrati tutti alla grande. Lo scheletro e l’atteggiamento positivo di tutti è fondamentale per farci trascinare dalle nostre stelle“.