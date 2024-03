Furia Lazio sull’arbitro: il derby social con la Roma è già iniziato

Proseguono le polemiche in merito alla direzione arbitrale di Lazio-Milan. I tifosi della Roma si sono scatenati sui social, attaccando i biancocelesti

Difficile parlare di altro se non della chiacchieratissima sfida tra Lazio e Milan consumatasi nella serata di ieri allo Stadio Olimpico, dove a divenire protagonista è stato l’arbitro Marco Di Bello, attualmente sospeso per almeno tre giornate della massima lega italiana.

Le controverse decisioni intraprese dal fischietto originario di Brindisi hanno generato una partita sin troppo colma di cartellini gialli da entrambe le parti, con la sponda bianconoceleste che ha osservato anche il cartellino rosso per ben tre volte. Nel corso della mattinata odierna, i social si sono letteralmente riempiti di opinioni, polemiche e sentenze provenienti da milioni di tifosi. Il clamore nei confronti delle scelte di Di Bello ha generato il terreno fertile per un derby mediatico tra i tifosi della Roma e quelli della Lazio.

La nota della Lazio contro Mou e l’ironia dei romanisti

L’ira incontrollabile dei tifosi biancocelesti, ma in particolare quella dei calciatori di Lotito nella serata di ieri, ha fatto drizzare le antenne ad alcuni sostenitori giallorossi, che avrebbro individuato un’ingombrante incongruenza con quanto predicato in precedenza dalla società biancoceleste. L’aggressività dei componenti della rosa e della panchina laziale, tanto durante il match, quanto a fine gara, parrebbe andare in netto contrasto con una nota ufficiale messa dalla Lazio in occasione di alcune polemiche tra Mourinho e gli arbitri della massima lega italiana.

La nota in questione recitava: “Nonostante la necessità di evolvere l’immagine del calcio in Italia, alcuni protagonisti sono fermi alla costante ripetizione delle accuse agli arbitri e al Var con atteggiamenti offensivi verso la categoria degli arbitri. La linea della società continua ad essere quella di non discutere le decisioni prese sul campo, anche quando si tratta di episodi lampanti avvenuti a sfavore della squadra biancoceleste. Episodi decisivi sui quali abbiamo scelto il silenzio per rispetto degli arbitri in campo e del Var, rispetto che altri non hanno dimostrato e continuano a non dimostrare”.

Ricordando tali parole della società capitolina, i tifosi romanisti hanno immediatamente scatenato la loro caratteristica ironia sui social, evidenziando come il comportamento di ieri sera sia clamorosamente andato in contrasto con la morale avanzata dai biancocelesti in precedenza.