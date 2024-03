Giravolta Roma-Juventus, ripicca da 20 milioni: hanno già scelto l’erede

Dalla Spagna trapelano importanti novità sul suo futuro. L’intreccio potrebbe favorire Roma e Juventus, da tempo sulle sue tracce.

Archiviata una sessione invernale di calciomercato piuttosto intensa, la Roma sta provando a stringere i tempi per definire l’accordo con il nuovo direttore sportivo. Nonostante i tanti nomi sul piatto della bilancia, però, fino a questo momento non è ancora arrivata la fumata bianca tanto attesa.

Motivo per il quale, a dispetto delle tante voci di mercato che continuano a circolare in casa Roma, lo scenario è ancora tutto da definire. Nonostante le voci piuttosto premature che continuano a rimbalzare senza soluzione di continuità, però, una linea di tendenza potrebbe comunque essere trovata. Laddove si concretizzassero intriganti soluzioni low cost, ad esempio, in grado di puntellare l’organico in determinati reparti, difficilmente la Roma si farebbe cogliere impreparate. Da questo le tante voci che ad esempio accostano alla Roma diversi calciatori in scadenza di contratto. Uno su tutti Mario Hermoso.

Calciomercato Roma, l’Atletico “scarica” Hermoso: le ultime dalla Spagna

Il difensore spagnolo dell’Atletico Madrid non ha ancora rinnovato il suo contratto con i Colchoneros in scadenza nel 2024. Il tiro e molla con il club iberico va avanti ormai da diversi mesi. Nonostante la ricca proposta messa sul piatto dal club di Madrid, il calciatore appare piuttosto restio all’idea di firmare già adesso il rinnovo con l’Atletico.

Seguito da vicino soprattutto dalla Juventus, il profilo di Hermoso è stato accostato anche alla Roma. Per adesso, però, i club italiani non hanno affondato il colpo, limitandosi a tastare la situazione. Nelle ultime ore a movimentare lo scenario è stato semmai l’inserimento del Barcellona. Desiderosi di puntellare il proprio reparto difensivo, i catalani sarebbero pronti a lusingare Hermoso con un’offerta contrattuale molto importante. Parallelamente, la fase di stallo nella questione rinnovo avrebbe spinto l’Atletico Madrid ad un improvviso dietrofront.

Secondo quanto riferito da elgoldigital.com, infatti, l’Atletico avrebbe già individuato l’eventuale sostituto di Hermoso. Si tratta del giovane Murillo Santiago Costa dos Santos, che tanto bene sta facendo tra le fila del Nottingham Forest, al quale è legato da un contratto fino al 2028. Nonostante la valutazione importante che ne fa il club inglese (superiore ai 20 milioni di euro), l’Atletico è convinto di potersi giocare le sue chances per l’acquisto del gioiello brasiliano classe ‘2002. Hermoso è stato avvisato: i Colchoneros sono pronti ad avviare un restyling totale della difesa. Con o senza di lui.