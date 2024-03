Hanno richiamato Mourinho: colpo di scena clamoroso

Si tratta di un ritorno di fiamma per il tecnico lusitano: tifosi scatenati in attesa della sua ufficialità

Un vero e proprio colpo di scena. José Mourinho, esonerato dalla Roma a metà gennaio, potrebbe ritornare clamorosamente in una sua vecchia panchina. I tifosi approvano eccome la scelta di riaccoglierlo dopo l’addio. Ecco la situazione

Come detto, Mourinho non è più l’allenatore dei giallorossi da più di un mese. Il nono posto dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio hanno avuto un importante peso sulla decisione.

A Mourinho non è bastato il percorso in Europa con la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta dell’Europa League, trofeo che l’anno prima aveva sfiorato perdendo solamente ai calci di rigore in finale contro il Siviglia.

Il pubblico lo acclama

Nel corso della partita di Premier League tra Brentford e Chelsea, terminata 2-2, i tifosi dei Blues hanno contestato come spesso accade la società e l’allenatore Pochettino per gli scarsi risultati nonostante i tanti milioni investiti per la rosa.

I londinesi erano andati in vantaggio al 35′ con Nicolas Jackson salvo poi venir rimontati nella ripresa con le reti di Rasmussen e Wissa. A quel punto, i tifosi del Chelsea hanno cominciato dal settore ospiti ad acclamare “José Mourinho“, richiamando l’attenzione della società circa la preferenza numero uno per il prossimo allenatore. Disasi ha poi trovato il 2-2 definitivo, ma questo non basta: il Chelsea è undicesimo in classifica con 36 punti in 26 partite.