Monza-Roma, c’è stato l’incontro dirigenziale prima del match: lungo colloquio. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Arriva l’ennesima prova di carattere e forza da parte della squadra di De Rossi, attesa quest’oggi dal tutt’altro che snobbabile incrocio contro il Monza di Palladino, in una regione di classifica tranquilla e contraddistinto da un cammino che, soprattutto nel recente passato, aveva visto Colpani e colleghi mettere in difficoltà diverse realtà dell’alta classifica.

La recente caduta del Milan di Pioli è certamente nobile esempio, così come lo stesso atteggiamento della squadra quest’oggi, che più volte aveva dato l’impressione di poter mettere in difficoltà le retrovie avversarie. Intelligenza, compattezza e grandi qualità da parte di Dybala e compagni hanno però permesso a De Rossi di centrare la settima vittoria di questo suo percorso nella Capitale dal suo arrivo, in una fase post-Mourinho fin qui contraddistinta da risultati evidenti e da un’inversione di tendenza che, in attesa di Atalanta-Bologna, porta i giallorossi ad un solo punto di distanza dal quarto posto, occupato proprio dagli uomini di Thiago Motta.

Incontro Soulokou-Modesto, è successo prima di Monza-Roma

Come rimarcato dallo stesso tecnico nei minuti successivi alla partita, la Roma deve restare concentrata sul presente, ragionando step by step e mantenendo elevata l’attenzione su quell’obiettivo quarto posto che non può più essere celato o trascurato, al netto della consapevolezza che bisognerà lottare fino all’ultimo secondo di questa stagione con numerose e nobili realtà.

A fine campionato, poi, sarà tempo di tirare le somme, ponderando bilanci e progetti da catalizzare dopo i due anni e mezzo di Pinto e Mourinho, ambedue ricordo di una progettualità destinata ad andare incontro a importanti novità. Tra le più attese, ovviamente, figura quella relativa proprio al direttore sportivo, ad oggi questione non ancora disambiguata e che continua a far registrare attese ed evoluzioni.

Il pomeriggio odierno, in queste ultime ore, potrebbe essere stato profondamente indicativo, soprattutto se si tengono in considerazione gli ultimi aggiornamenti de Il Corriere dello Sport. Prima del fischio di inizio di Monza-Roma, infatti, ci sarebbe stato un lungo e fitto colloquio tra il CEO della Roma, Lina Soulokou e Francois Modesto, da diversi mesi nella lista di papabili profili individuati per ricoprire l’incarico lasciato libero da più di un mese dall’ex GM Pinto. Seguiranno aggiornamenti.