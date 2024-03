Monza-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Monza-Roma, oggi tornano in campo i giallorossi: ecco le probabili scelte di Palladino e De Rossi e dove vedere la partita

Partita fondamentale. E soprattutto la Roma di Daniele De Rossi dovrà soprattutto cercare di non pensare al Brighton. A Monza i giallorossi cercano una vittoria per avvicinare il posto in Champions League, visto che domani c’è anche Atalanta-Bologna e senza dubbio qualcuno perderà dei punti. Sarebbero tre punti di platino quelli di stasera.

Qualcosa rispetto al match contro il Torino, De Rossi, cambierà: Lukaku tornerà in campo dal primo minuto in attacco e potrebbe, insieme a lui, anche tornare la difesa a quattro dopo il passaggio a tre uomini dietro lunedì scorso all’Olimpico. La tentazione si chiama Smalling, ma l’inglese almeno inizialmente secondo le ultime si dovrebbe accomodare in panchina. Ma andiamo a vedere insieme quelle che potrebbero essere le scelte di De Rossi per questo pomeriggio importante in terra lombarda.

Monza-Roma, le scelte di De Rossi

Chiuso il discorso portiere, ormai è Svilar il titolare e sarà lui a giocare oggi pomeriggio, la linea difensiva come detto dovrebbe tornare a quattro con Kristensen e Spinazzola esterni e con Ndicka e Mancini in mezzo. Linea di centrocampo formata da Cristante, Paredes e Pellegrini, mentre in attacco Lukaku in mezzo, Dybala da un lato e El Shaarawy dall’altro.

Palladino dovrebbe giocare con il 4-2-3-1, dove davanti a Di Gregorio, osservato speciale anche della Roma, giostreranno Birindelli, Pablo Mari, Caldirola e Carboni; Gagliardini e Bondo cerniera di centrocampo, Colpani, Pessina e Mota Carvalho alle spalle di Djuric. Il fischio d’inizio è fissato alle 18, arbitra Piccinini di Forlì. Il match della Roma sarà trasmesso in diretta su Dazn.