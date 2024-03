Monza-Roma, un minuto da incubo: squalifica e infortunio

Il laterale di De Rossi è uscito al 27esimo del primo tempo della sfida contro il Monza: problema al flessore

Pessime notizie per quanto riguarda gli infortuni in casa Roma. Rasmus Kristensen, in occasione del fallo su Andrea Carboni che è costato anche il giallo al danese, si è subito accorto di non stare bene causa dolore muscolare ai flessori.

Il calciatore era tra l’altro diffidato dunque salterà la sfida esterna contro la Fiorentina, ma a preoccupare maggiormente sono le sue condizioni. L’ex Salisburgo è infatti uscito dolorante con una brutta smorfia sul viso. Al suo posto è entrato Celik.