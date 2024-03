Monza-Roma, VAR “rotto” sul gol annullato: cos’è successo

Lunghissima attesa al Var dopo la rete di Cristante su assist di Dybala: ecco cos’è successo in occasione del 1-0 annullato

Prima della rete di Pellegrini su suggerimento di Lukaku, la Roma aveva trovato l’1-0 venti minuti prima con Cristante. Ottimo assist di Dybala per la conclusione potente del centrocampista, tutto nato su uno schema da calcio d’angolo.

Il Var ha però richiamato l’arbitro Piccini per una situazione molto dubbia sugli sviluppi del gol. Dopo vari minuti di attesa, si è scoperto l’arcano: sul tiro Angeliño rimpallato, capitato poi sui piedi di Dybala prima dell’assist, l’argentino si trovava con un piede oltre la linea difensiva del Monza.

Il motivo per cui si è atteso così tanto è per la mancanza della costruzione 3D della dinamica. Infatti il fuorigioco semi-automatico non funzionava e al Var hanno dovuto tracciare le linee. Questo ha fatto perdere tempo, ma al tempo stesso ha permesso di prendere la decisione giusta.