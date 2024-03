Nuova tegola Roma: diagnosi UFFICIALE

Nella bella serata dell’U Power Stadium, è arrivata una nota negativa in casa Roma. La diagnosi nel post partita non lascia spazio a dubbi.

Dopo aver lasciato sfogare il Monza, la Roma ha archiviato a proprio piacimento la sfida in Brianza già nel primo tempo. Alla splendida rete di Lorenzo Pellegrini, infatti, ha fatto seguito il sigillo di Romelu Lukaku. L’ordinaria amministrazione del secondo tempo è stata poi impreziosita dalle reti di Dybala e Paredes. Una nota negativa, però, c’è.

Nel corso del primo tempo, infatti, Kristensen è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Qualche giro di lancetta dopo essere stato ammonito, infatti, il terzino ha chiesto il cambio per lasciare il posto a Celik. Protagonista di una prestazione piuttosto solida e accorta in fase difensiva, il danese ha chiuso anzitempo Monza-Roma per un problema fisico. Nel post partita sono arrivati ulteriori dettagli in merito alle sue condizioni. Kristensen ha infatti accusato un problema muscolare al flessore sinistro. Non inserito nella lista Uefa, il classe ’97 avrebbe comunque saltato la sfida di Europa League contro il Brighton. Ad ogni modo le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.

Archiviata la vittoria contro il Monza, per la Roma sarà tempo di ricaricare subito le batterie. I giallorossi, infatti, si ritroveranno a Trigoria per la seduta di allenamento mattutina. Il focus è ora rivolto al match contro il Brighton in un ottavo di finale che si preannuncia assolutamente esaltante.