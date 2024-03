Pellegrini-Roma, storia di una doppia rinascita: “Questo è l’inizio”

Roma, le parole di Pellegrini dopo la vittoria contro il Monza non passano inosservate: dalla mentalità alle parole su De Rossi.

Continua il percorso di crescita e quel tentativo di risalita in classifica da parte della squadra di De Rossi dopo le prestazioni poco convincenti arrivate nel periodo immediatamente precedente al cambio in panchina. Senza sminuire quanto di immenso fatto da Mourinho nei suoi due anni e mezzo nella Capitale, la rosa giallorossa pare da circa un mese a questa parte essere trascinata e rinvigorita da un’energia e un atteggiamento ben diversi, al netto di perfettibilità e margini di miglioramento più che evidenti.

Al di là dei tanti aspetti sui quali continuare a lavorare e sui quali De Rossi continua a insistere, vanno segnalate comunque le grandi novità in positivo di questa nuova fase, contraddistinta anche dalla risalita in cattedra di Lorenzo Pellegrini, quest’oggi al suo quinto gol nelle ultime otto apparizioni e apparso sempre più nel vivo e al centro del gioco dopo l’anonimato dei primi mesi di questo campionato. Meritevoli e interessanti le sue parole ai microfoni Dazn dopo la vittoria della Roma contro il Monza, catalizzata proprio dalla bella marcatura del capitano.

Rinascita Pellegrini, le parole del Capitano dopo Monza-Roma

“Era una partita difficile con tante insidie. Al Monza piace giocare e aggredire ma abbiamo fatto quello che ci ha detto il mister. Il nostro percorso prosegue bene“.

“Noi lavoriamo tutti i giorni su questo aspetto fondamentale della coesione, che ti permette di scrificarti sempre per i compagni, anche nei momenti di stanchezza e difficoltà. Fa parte del percorso di crescita che stiamo facendo molto bene. Mi sono sempre aspettato che De Rossi diventasse un grande allenatore. Mi sta sorprendendo sotto tanti punti di vista, per come cura ogni dettaglio. Si lavora tanto e bene: in questo momento i risultati stanno arrivando”.

“Sappiamo che non abbiamo fatto nulla e dobbiamo lavorare tanto, se questo è l’inizio dobbiamo ragionare su dove possiamo arrivare con questa mentalità. Il gol dà tanta fiducia e questo ci aiuta ad affrontare nella maniera giusta la prossima partita ma sappiamo che in Europa è sempre difficile. La Roma lascerà tutto sul campo“.