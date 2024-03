Roma, UFFICIALE: numero dieci e prezzo scontato

Mancava soltanto la matematica certezza che adesso è arrivata: la Roma gode due volte. Ecco tutte le cifre dell’operazione.

Give me four. La Roma non si ferma più e al termine di una gara mai in discussione rifila quattro reti al malcapitato Monza di Raffaele Palladino, espugnando l’U Power Stadium e conquistando altri tre punti pesantissimi per la propria classifica. Ennesima dimostrazione di forza della squadra di De Rossi, che ha avuto quasi sempre in mano le redini del gioco orientandone a proprio piacimento i ritmi.

La sfida contro i brianzoli, però, ha portato in dote un altro piccolo “tesoro”. Protagonista del mese di febbraio con prestazioni importanti nelle quali ha messo in mostra sprazzi del suo talento, Dean Huijsen ha totalizzato la decima presenza con la maglia della Roma. Non si tratta di un traguardo fine a se stesso. Nell’ambito dell’operazione suggellata con la Juventus a gennaio, infatti, la Roma ha chiuso l’affare con la formula del prestito oneroso a 650 mila euro, scontabile nel caso in cui Huijsen avesse raggiunto almeno 10 presenze. Detto, fatto. Subentrato nel secondo tempo della sfida con il Monza, Huijsen ha raggiunto il “quorum” richiesto. Ragion per cui i giallorossi verseranno “soltanto” 400 mila euro nelle casse della Juventus.

Il futuro, però, è ancora tutto da scrivere. Nonostante i timidi approcci esplorativi effettuati dalla Roma, con ogni probabilità il giovane difensore ritornerà alla Juve, che valuta il proprio gioiello non meno di 25-30 milioni di euro. Ad ogni modo si prospetta un’estate molto calda per il futuro di Huijsen, la cui concentrazione è comunque focalizzata sul prosieguo di una stagione nella quale si sta ritagliando un ruolo da protagonista.