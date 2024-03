Terreno di gioco impraticabile: UFFICIALE, partita rinviata

Il rinvio è ufficiale: non si giocano diverse partite nei campionati minori. La situazione potrebbe anche peggiorare nelle prossime ore

Niente da fare. Il maltempo che si sta abbattendo soprattutto sul Nord Italia sta facendo rinviare diverse partite. Sono già un paio le decisioni ufficiali arrivate in questo momento. E una riguarda anche un big match di giornata.

In Liguria al momento la situazione non è delle più agevoli e soprattutto quei campi minori, dove il drenaggio non è dei migliori e soprattutto dove i campi molto spesso non sono nemmeno in erba sintetica, c’è il rischio di rinvii in questo sabato che come al solito in giro per l’Italia regala molteplici partite di pallone. Non si gioca solo tra i professionisti ma anche e soprattutto tra i dilettanti. E sappiamo benissimo come questi campionati siano davvero il cuore del calcio.

Doppio rinvio ufficiale: non si gioca

Secondo quanto riportato da Tuttocampo, salta in Liguria uno dei big match di giornata. Quello del campionato di seconda categoria tra Pallare e Rocchettese. E, come detto, non è il primo rinvio ufficiale di questa giornata, visto che già un’altra partita, quella tra Mallare e Murialdo. Stesso campionato, e stessa regione, la Liguria come detto.

Insomma, una situazione che fa intasare il calendario di queste squadre e che soprattutto, visto il livello, non permette nemmeno a tutti nel recupero, visto che sicuramente sarà in mezzo alla settimana, di essere presenti al match. In seconda categoria, così come fino alla Promozione e anche in Eccellenza, chi scende in campo lo fa solamente per passione. O almeno la maggior parte dei tesserati. Sono pochi quelli che vivono di pallone – ma parliamo ovviamente del campionato più importante citato tra quelli di prima – gli altri, invece, incastrano impegni lavorativi con una passione enorme. In Serie D invece la situazione è diversa. Anche se non parliamo ancora, come sappiamo, di professionismo.