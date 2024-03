Verso Roma-Brighton: De Zerbi rinuncia a quattro titolari

Rivoluzione totale in vista della partita tra Roma e Brighton, il mister per la gara di campionato ha deciso di fare un ampio turn over

Stiamo entrando in quella che potrebbe essere la settimana più importante della stagione della Roma. Gli ultimi risultati maturati in Serie A potrebbero permettere ai giallorossi di riavvicinarsi ulteriormente al quarto posto, ma attenzione al Brighton, nel doppio confronto infrasettimanale che potrebbe lasciare la squadra affaticata per la rincorsa in campionato.

Nel frattempo i giallorossi sono chiamati alla complicata sfida con il Monza in trasferta, gara appunto fondamentale per rimanere in scia per un posto in Champions League. Dall’altra parte però anche il Brighton di De Zerbi è chiamato al delicato impegno in trasferta contro il Fulham.

A stupire però è la decisione del mister, che nonostante l’importanza della partita ha deciso di puntare su un forte turnover, per poter concentrare le forze in Europa. Sarà questa la decisione giusta? solo i risultati ce lo diranno.

Roma-Brighton, turnover pesante per i biancoblu

Il doppio impegno in Europa e in campionato rischia di portare via troppe fatiche agli uomini di De Rossi, come già capitato negli scorsi anni con Mourinho. Per arrivare fino in fondo nella competizione continentale infatti i giallorossi furono costretti a concedere terreno in campionato, anche a causa dei tanti infortuni che hanno condizionato la stagione romanista.

Dall’altra parte invece c’è il sorprendente Brighton di De Zerbi, capace di qualificarsi per l’Europa in un campionato difficile come quello inglese. A sorprendere però è proprio la decisione del tecnico italiano d’oltremanica, che per la delicata sfida contro la Roma ha deciso di lasciare a riposo parecchi dei suoi titolari.

De Zerbi dovrà fare già i conti con l’assenza di Mitoma, che rimarrà fuori dal rettangolo di gioco per circa tre mesi, sancendo di fatto la fine della sua stagione sportiva. Per la partita contro i bianconeri invece l’allenatore italiano ha deciso di lasciare in panchina quattro dei suoi titolari, dando di fatto più importanza alla sfida di giovedì dell’Olimpico contro la Roma, ovvero Buonanotte, Gross, Ansu Fati e Welbeck.